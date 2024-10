Le Maroc va octroyer la nationalité à cette catégorie de juifs

Les autorités du Maroc ont annoncé hier, le 12 octobre 2024, la réception d’une proposition législative visant à octroyer la nationalité marocaine aux enfants et petits-enfants de juifs d’origine marocaine.

Une déclaration sujette à débat, qui suscite des inquiétudes parmi les ONG marocaines anti-normalisation, qui perçoivent cette initiative comme une forme de légitimation des clones israéliens.

En effet, cette nouvelle mesure permettra de renforcer les liens entre les descendants de la diaspora juive marocaine et leur pays d’origine.

Un projet de loi pour accorder la nationalité marocaine aux enfants et petits-enfants de juifs

Le gouvernement marocain dispose de 15 jours pour rejeter ou accepter la proposition, conformément aux procédures législatives.

Dans le cas où le Maroc décide d’adopter la mesure proposée via le Portail National pour la Participation Citoyenne. Les descendants juifs marocains retrouveront leurs droits politiques, culturels, économiques et constitutionnels. Cela dit, cette catégorie de juifs obtiendront leur citoyenneté sur le sol marocain.

La procédure comprendrait le traitement de demandes par les tribunaux de première instance. Ainsi que la vérification des derniers domiciles des ancêtres concernés.

À ce titre, le président de la communauté juive marocaine de la région de Marrakech-Safi, Jacky Kadoch, souligne que « les Juifs marocains, dont les ancêtres ont émigré très tôt dans l’histoire contemporaine du Maroc ou avant, ont la possibilité de rechercher des liens susceptibles de leur permettre d’obtenir la nationalité marocaine, qui les relie à leur pays ».

En effet, l’approche de Kadoch est axée sur une réforme générale des lois sur l’octroi de la nationalité marocaine. Sans distinction fondée sur la religion.

De plus, dans ses explications, il précise que : « Nous avons accompagné de nombreux Marocains qui ont obtenu la nationalité. Et nous ne voyons pas de problème à ce niveau. À moins qu’il ne s’agisse de cas isolés que nous pourrions contribuer à résoudre, mais sans loi spécifique ».

Maroc : 20 000 signatures pour octroyer la nationalité aux descendants juifs marocains

Les avis concernant cette proposition législative sont partagés au sein de la communauté juive marocaine.

Face à cette controverse, le dépositaire de la proposition, Houcine Benmessaoud. Est chargé de collecter 20 000 signatures requises pour que la mesure soit débattue au Parlement.

À ce jour, le document compte seulement 270 signatures papier et 18 signatures numériques. Un délai de 60 jours est fixé pour que le Parlement tranche sur la question de l’octroi de la nationalité marocaine aux enfants et petits-enfants de juifs.

En somme, le sort de cette proposition législative dépendra des signatures enregistrées et du Parlement marocain. Cette initiative continue d’alimenter le débat au Maroc. Alors que certains y perçoivent une réconciliation historique, d’autres y voient une porte ouverte à des enjeux plus sensibles et complexes.