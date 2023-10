Le Maroc co-organisera la Coupe du Monde 2030

La Coupe du Monde 2030 se jouera dans trois continents et dans six pays. C’est la FIFA qui a annoncé la nouvelle cet après-midi sur son site officiel. Les pays hôtes devraient être l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay (Amérique du Sud) le Portugal et l’Espagne (Europe) et le Maroc (Afrique).

Si la Coupe du Monde-2026 se jouera conjointement au Canada, Etats-Unis et le Mexique, celle de 2030 sera particulière, à l’occasion du centenaire de la compétition la plus huppée au monde. En effet, elle aura lieu dans trois continents, dont six pays. C’est la FIFA qui a annoncé la nouvelle sur son site officiel.

« Après de vastes consultations avec toutes les confédérations, le Conseil de la FIFA a pris des décisions clés concernant la candidature et l’organisation de l’édition du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA en 2030 (…) En 2030, la Coupe du Monde de la FIFA réunira trois continents et six pays, invitant le monde entier à se joindre à la célébration du beau jeu, du Centenaire et de la Coupe du Monde de la FIFA elle-même ». Lit-on dans un communiqué officiel de la FIFA.

Qui sont les six pays hôtes ?

La première instance du football international a même dévoilé l’identité des pays hôtes. En effet, il s’agit de l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay en Amérique du Sud, ainsi que l’Espagne et le Portugal en Europe et enfin le Maroc en Afrique.

« Le Conseil de la FIFA a convenu à l’unanimité que la seule candidature serait la candidature combinée du Maroc, du Portugal et de l’Espagne, qui accueilleront l’événement en 2030 et se qualifieront automatiquement parmi les créneaux existants, sous réserve de l’achèvement d’un processus de candidature réussi mené par la FIFA et une décision du Congrès de la FIFA en 2024. De plus, après avoir pris en compte le contexte historique de la toute première Coupe du Monde de la FIFA, le Conseil de la FIFA a en outre convenu à l’unanimité d’organiser une cérémonie de célébration du centenaire unique dans la capitale de l’Uruguay, Montevideo, où la toute première Coupe du Monde de la FIFA aura lieu. La Coupe du Monde de la FIFA a eu lieu en 1930, ainsi que trois matches de Coupe du Monde en Uruguay ». Ajoute le communiqué de la FIFA.

Et enfin de conclure : « « En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique, trois continents – Afrique, Europe et Amérique du Sud – six pays – Argentine, Maroc, Paraguay, Portugal, Espagne et Uruguay – accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu, le centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA », a conclu le président de la FIFA ».