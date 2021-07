Le Maroc, bientôt destination préférée des touristes israéliens ?

Les deux premiers vols directs reliant Israël au Maroc ont été effectués dimanche dernier. Tel Aviv a été enfin reliée à Marrakech. L’arrivée des deux appareils a été fêtée en grande pompe au Maroc. Ces deux dessertes entre les deux pays sont les premières de ce qui est censé être une longue série, que les autorités marocaines veulent exploiter pour faire du royaume la destination préférée des touristes israéliens.

Les deux vols ont été opérés par les deux compagnies israéliennes El Al et Israir. Derrière l’aboutissement de ces vols, l’ONMT, l’Office national marocain du tourisme, qui n’a ménagé aucun effort, et ce, dès la reprise des relations entre le Maroc et Israël. L’ONMT est parvenu à un accord avec les professionnels du tourisme israélien qui tend à promouvoir le tourisme marocain en Israël.

Une diaspora marocaine de 800.000 personnes

L’initiative de l’ONMT s’annonce prometteuse. En effet, un mémorandum d’entente entre l’ONMT et la compagnie aérienne El Al a été signé dimanche dernier. Hier, le média Le Maroc affirme que l’accord signé par les deux parties concerne la promotion de la destination Maroc en marketing conjoint et que la compagnie El Al pourra assurer prochainement trois vols hebdomadaires entre sa base de Tel Aviv Ben Gourion et l’aéroport Marrakech-Ménara.

«À compter du 10 août, El Al opérera trois rotations hebdomadaires vers l’aéroport Mohammed V de Casablanca. De même, une troisième compagnie aérienne, Arika, lancera ses vols à partir du mois de septembre prochain. Il est à noter que le vol d’El Al, qui a atterri dimanche à l’aéroport Marrakech Ménara, transportait des professionnels du tourisme, ainsi qu’une dizaine de journalistes et influenceurs israéliens », assure la même source, ce qui indique que le Maroc table sur une collaboration à long terme dans le cadre touristique avec Israël, qui compte un grand nombre de citoyens d’origine marocaine, mais aussi Algérienne et Tunisienne.

En effet, Israël est considéré par le Maroc comme un marché touristique à très haut potentiel vu qu’il « compte une diaspora marocaine de 800.000 personnes », indique encore Le Maroc, qui ajoute que « 50.000 à 80.000 Israéliens visitent annuellement le Royaume ». Grace aux vols directs, Le Maroc compte doubler les visiteurs israéliens, et faire du royaume la première destination touristique pour Israël.