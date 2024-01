Le mariage d’un Algérien refusé en France: Robert Ménard ne reviendra pas sur sa décision

Du nouveau dans l’affaire du mariage annulé d’un jeune Algérien en situation irrégulière en France. Le maire de Béziers, Robert Ménard, sera auditionné par la police judiciaire, en février 2024, pour avoir refusé de marier ce ressortissant algérien, en été dernier.

Pour mémoire, en juillet 2023, Robert Ménard, le maire de Béziers, a refusé l’union d’une femme de nationalité française, avec Mustapha, un ressortissant algérien, âgé de 23 ans, en situation irrégulière en France.

Robert Ménard va être auditionné par la police judiciaire

L’édile avait déclaré craindre « un mariage blanc », pour que le marié puisse obtenir les papiers français. Et ce, malgré la décision du parquet de Béziers qui a donné son feu vert à cette union. Mustapha avait finalement été expulsé vers l’Algérie.

Par ailleurs, Robert Ménard est revenu jeudi 25 janvier sur ce sujet. Interrogé par Europe 1, le maire déclare « Mon problème, c’est qu’on me demande de marier quelqu’un qui est connu par les services de police. Il est recherché par la police pour être expulsé de France et on me demande tranquillement de le marier ? Non, mais vous plaisantez, je ne le ferai pas ».

En attendant son audition, Robert Ménard a assuré « qu’il ne reviendra pas sur sa décision ». Alors que l’édile va être entendu par la police judiciaire de Montpellier, il annonce « Vous savez ce que je risque ? Cinq ans de prison, je risque 75 000 euros d’amende et je risque de me voir retirer mon mandat de maire ».

Conformément à la loi, le maire de Béziers est obligé d’unir les deux personnes, dans la mesure où Mustapha et sa fiancée ont respecté la procédure et ont fait publier les bans dans les délais. D’ailleurs, plusieurs associations ont dénoncé la décision de Robert Ménard concernant ce mariage.

