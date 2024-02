Le marché des véhicules d’occasion de Tidjelabine rouvre : quels sont les prix d’accès ?

Après une pause prolongée de trois ans et demi, le marché de Tidjelabine, dédié à la vente et à l’achat de voitures d’occasion, ouvrira enfin ses portes aujourd’hui, suite à l’approbation du wali de Boumerdès.

Un flot important de vendeurs, d’acheteurs, ainsi que de fidèles habitués est attendu sur les lieux, symbolisant le renouveau de cette activité commerciale qui se déroulera désormais chaque semaine.

Concernant les tarifs d’accès à cet espace commercial, il est important de noter que les véhicules légers devront s’acquitter de 1500 DA, tandis que les utilitaires seront facturés à 1700 DA. Les fourgons, fourgons vitrés, et les camions verront des tarifs varier de 2000 DA à 3000 DA. Les minibus auront un accès à 3000 DA, les grands bus et camions partageront le même tarif de 4000 DA.

Enfin, les propriétaires de tracteurs et semi-remorques paieront un montant plus élevé, avec des frais d’entrée fixés à 4500 et 6000 DA respectivement.

DF Joyear arrive en Algérie : quels sont les prix ?

La récente entrée de la marque chinoise « DF Joyear » sur le marché automobile algérien a déclenché un enthousiasme palpable parmi les passionnés de voitures, principalement grâce à la révélation des prix de ses divers modèles couvrant différentes gammes. Cette annonce offre aux consommateurs algériens une gamme variée d’options pour répondre à leurs besoins spécifiques.

DF Joyear a dévoilé les prix de ses modèles disponibles en précommande en Algérie. La DF Joyear S50 Forthing, propulsée par un moteur essence 1,6 litre de 120 ch, offre deux versions distinctes. La version MT Luxury, équipée d’une boîte de vitesses manuelle, est proposée à un prix compétitif de 2 090 000 DZD, tandis que la version CVT Exclusive, avec une boîte de vitesses CVT, est affichée à 2 530 000 DZD.

Le DF Joyear T5 Evo Forthing, doté d’un moteur turbo 1,5 litre de 194 ch, se distingue par sa boîte automatique à double embrayage à 7 rapports DCT. Le prix de la version Luxury est fixé à 3 750 000 DZD, offrant une combinaison de performance et de confort, tandis que la version Exclusive est disponible à 3 990 000 DZD.

Quant à la DF Joyear U-Tour, de la classe MPV, propulsée par un moteur turbo 1,5 litre de 194 ch, avec une boîte de vitesses automatique à double embrayage DCT à 7 rapports, elle offre deux options : la version Luxury à 3 890 000 DZD et la version Exclusive à 4 250 000 DZD, pour ceux en quête d’un équilibre parfait entre style et fonctionnalité.