Le marché de véhicules de Tidjelabine s’agrandit et se diversifie : voici tout ce qui change

Le marché hebdomadaire de Tidjelabine, à l’est de Boumerdès, s’apprête à vivre une transformation majeure. Après trois années de fermeture et des décennies d’activité, ce lieu emblématique va bénéficier d’un « lifting » complet avec une enveloppe budgétaire de 120 millions de dinars.

Un investissement qui vise non seulement à réorganiser l’espace dédié aux véhicules d’occasion, mais aussi à dynamiser l’économie locale avec de nouvelles activités.

Porté par la commune et financé via un prêt du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, ce projet s’inscrit dans une logique de modernisation, de sécurité et d’amélioration des conditions pour commerçants et clients.

Les 3 grands axes du projet de réaménagement du marché de Tidjelabine (Boumerdès)

Créé en 1985, le marché de Tidjelabine a connu plusieurs mutations. Initialement tenu le jeudi, il avait basculé au samedi en 2010 avant de fermer temporairement pour des raisons organisationnelles. Sa réouverture en 2024, couplée à ce projet d’envergure, marque un nouveau chapitre pour ce poumon économique local.

Situé sur 14 hectares dans la cité Ben Fouda, ce marché pourrait bien devenir l’un des plus importants de la région, attirant acheteurs et vendeurs bien au-delà de Boumerdès. Cette prochaine reconfiguration repose sur trois axes principaux, que voici.

1. Un marché de véhicules d’occasion élargi et mieux structuré

Le plan prévoit d’augmenter la capacité d’accueil du marché de véhicules, passant de 2 000 à 5 000 unités. Une véritable révolution pour cet espace qui peine aujourd’hui à absorber la demande. Les travaux incluront :

La création de parkings mieux organisés

Le bitumage des voies d’accès

L’installation d’un éclairage public performant

2. Diversification des activités : bétail, fourrage et commerce de gros

Pour maximiser l’utilité économique du site, la commune va lancer deux nouveaux marchés hebdomadaires :

Un dédié à la vente de bétail et de fourrage

Un autre réservé au commerce de gros (produits classés D15), chaque mardi

Le marché existant, lui, conservera sa journée habituelle du samedi, mais dans un cadre rénové.

3. Sécurité et services optimisés à Tidjelabine

Le réaménagement répondra aux normes d’urbanisme et de sécurité, avec :

Une meilleure répartition des espaces

Des zones dédiées aux services annexes (restauration, points de contrôle technique, etc.)

Enfin, en structurant le marché de Tidjelabine autour de pôles spécialisés, la commune ambitionne d’attirer non seulement les commerçants, mais aussi les clients venus des quatre coins du pays, à la recherche de véhicules d’occasion, de bétail ou de produits de gros.