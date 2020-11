Le marché automobile français résiste face aux difficultés économiques actuelles

Avec son succès phénoménal en France à partir des années 1920, le secteur automobile ne cesse de galoper en matière de performances avec des marques et modèles très demandés dans le monde. Mais à la suite de l’avènement de la crise liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19), ce secteur a connu une forte baisse de compétitivité, notamment dans la vente des véhicules. En raison du confinement, la commercialisation des accessoires de véhicules n’est pas restée en marge du choc. Afin de redynamiser le secteur, plusieurs actions ont été menées par le gouvernement français. Nous vous invitons à en savoir davantage sur la santé du secteur automobile français dans cet article.

Les actions menées par le gouvernement français et les acteurs de la construction automobile dans la réduction de l’impact du confinement sur la vente de véhicules

Face à la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, le gouvernement français n’a pas croisé les bras. Plusieurs plans de relance ont été mis sur pieds dans l’optique de redynamiser plusieurs secteurs. Le secteur automobile fait partie de ses cibles. En effet, le 26 mai 2020, le président français Emmanuel Macron et son gouvernement ont mis à la disposition des acteurs de la filière automobile des fonds d’aide allant jusqu’à 8 milliards d’euros.

Ces fonds visent trois principaux domaines d’intervention. Le premier est le renouvellement des parcs automobiles à travers les bonus d’achat de diverses catégories de véhicules. Le deuxième point d’investissement de ces fonds a rapport avec l’innovation du secteur automobile. Environ un milliard d’euros y sont consacrés. De même, ce fond servira à donner un coup de main aux entreprises automobiles et garantir les droits des salariés dans ce secteur en difficulté.

La vente des pneus en ligne affectée en raison du confinement

En raison de la pandémie de la COVID-19, le sous-secteur pneumatique a connu une forte baisse en chiffre d’affaires. En effet, la vente des pneus a chuté d’environ 26 % pour véhicules grands publics et de 15 % pour les pneus des véhicules à poids lourds dans les magasins physiques et ceux en ligne. La principale raison de cette chute est qu’à cause du confinement, beaucoup d’entreprises spécialisées dans la fabrication de pneus sont contraintes de fermer leurs portes dans le but de respecter les mesures de prévention préconisées par les autorités sanitaires.

Il en est de même pour les commerçants de pneus en ligne. Même, 1001Pneus, l’un des meilleurs en France n’est pas épargné. La fermeture des magasins de vente n’est pas le seul effet négatif sur le chiffre d’affaires des fabricants et vendeurs des pneus. La forte baisse de la demande de pneu a également eu un impact significatif sur la commercialisation dudit produit. En raison du confinement, beaucoup de personnes étaient obligées de limiter leur déplacement. D’autres se sont retrouvés enfermés à leur domicile, ce qui a fait que le besoin de recourir aux services d’échange de pneus de leurs véhicules se faisait beaucoup moins ressentir.

Les meilleurs sites à connaître dans le secteur automobile

Pour vos achats de véhicules, d’accessoires automobiles ou de souscription à une assurance, vous n’êtes plus tenu de vous rendre dans une agence de la place. Depuis chez vous et grâce à Internet, vous pouvez avoir toute une panoplie d’informations sur le service que vous recherchez.

Pour l’achat de vos pneus

L’été ou l’hiver s’approche ? Vous souhaitez changer vos pneus ? En effet, les plateformes de commercialisation de pneus en ligne existent en grand nombre. La plateforme 123pneus fait partie des meilleures. Il en est de même pour les plateformes telles que Norauto, Allopneus, FeuVert, Speedy, Pneus online, Centrale Pneus, Avatacar, 1001Pneus, etc.

Pour vos achats de véhicules d’occasions ou neuve

Il existe plusieurs plateformes sur Internet sur lesquelles vous pouvez vous procurer votre véhicule. Si vous êtes à la recherche d’un véhicule d’occasion, nous vous recommandons les plates formes telles que Autosphère, Gaillard Auto, GTLiens, etc. Pour vos achats de véhicules neufs sur le net, rendez-vous sur le site AramisAuto. C’est la meilleure plateforme du domaine.

Pour l’achat de vos pièces auto

Tout comme l’Aramisauto dans la commercialisation des véhicules neufs, Oscaro est la meilleure plateforme de vente de pièces auto. Créée en 2003, Oscaro est devenue aujourd’hui l’une des plateformes incontournables dans la vente en ligne des pièces automobiles, qu’elles soient neuves ou d’occasion, à des prix très intéressants.