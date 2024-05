Le marché algérien des assurances connaîtra des réformes majeures en 2024. Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a annoncé l’adoption d’une nouvelle loi pour promouvoir la bonne gouvernance et renforcer la régulation du secteur. Cette loi favorisera également le développement de l’assurance Takaful.

Dans une interview à Asia Insurance Review, le ministre a souligné la création d’une autorité de supervision du marché des assurances. Cette entité sera plus autonome et indépendante. Elle apportera plus de transparence et de neutralité au marché. L’État distinguera clairement ses rôles de régulateur et de contrôleur de ceux d’actionnaire unique dans les sociétés publiques d’assurance.

L’année 2024 verra un essor de l’assurance Takaful grâce à un cadre juridique renforcé. Ce type d’assurance jouera un rôle crucial dans la dynamisation de la sphère financière et le développement des produits bancaires alternatifs. Les réformes encourageront également la croissance de la e-assurance, soutenue par la numérisation et les supports digitaux.

La nouvelle loi des assurances imposera l’obligation d’assurer les marchandises et les biens d’équipements importés par voie aérienne ou maritime. Les importateurs devront contracter une assurance auprès d’une société agréée en Algérie.

Renforcement des systèmes de contrôle et de lutte contre la fraude

Les sociétés d’assurance devront mettre en place des systèmes de contrôle interne pour identifier, évaluer, gérer et suivre les risques, et ce avec l’instauration d’un système de lutte contre le blanchiment d’argent. La lutte contre la fraude à l’assurance bénéficiera d’un ancrage juridique solide.

Le ministre a évoqué la prédilection pour l’indemnisation amiable en assurance automobile avant le recours à la justice. Un barème revu d’indemnisation des dommages corporels sera introduit. Le dispositif d’assurance contre les catastrophes naturelles (Cat-Nat) sera allégé, permettant aux sociétés d’assurance d’indemniser les victimes même sans déclaration officielle de catastrophe.

Les provisions techniques des sociétés d’assurance devront être certifiées par un actuaire agréé. Dans le secteur de la construction, une assurance Responsabilité Civile (RC) Décennale sera obligatoire dès l’ouverture d’un chantier. Ces mesures visent à renforcer la fiabilité et la transparence des pratiques assurantielles.

Le secteur agricole bénéficiera également des réformes, et ce avec l’introduction d’un dispositif d’assurance des calamités agricoles. Ce programme résulte d’une concertation menée par le Conseil National des Assurances. Il s’intègrera dans le schéma global des assurances en Algérie.

La nouvelle loi sur les assurances s’inscrit dans les directives du président Abdelmadjid Tebboune. Elle vise une réforme globale du secteur financier. Le ministre Faid prévoit que cette réforme instaurera une véritable industrie assurantielle. Cette industrie sera capable de devenir un moteur clé du développement économique de l’Algérie.

En 2023, le chiffre d’affaires du secteur des assurances a atteint plus de 168 milliards de DA (1,2 milliard USD). Cela représente une hausse de 2,6% par rapport à 2022. Toutefois, Faid estime que ces résultats ne reflètent pas encore le potentiel énorme du marché national des assurances.