Le maquillage et les coiffures inappropriées dans le viseur des établissements scolaires

Au début de cette nouvelle année scolaire, les établissements éducatifs ont pris des mesures disciplinaires à l’encontre des élèves en violation des règlements internes, notamment en ce qui concerne l’apparence physique des élèves, les coiffures inappropriées et le maquillage.

Les écoles, en particulier les lycées, ont mis en avant l’importance du respect des normes de décence publique pour chaque étudiant. Cela englobe principalement l’aspect personnel, avec des directives strictes contre les coiffures jugées inappropriées, ainsi que les vêtements tels que les pantalons courts, serrés ou déchirés.

| À LIRE AUSSI : Rentrée Universitaire 2023/2024 : le ministre Kamel Bidari évoque l’élan de l’innovation en Algérie

Plusieurs lycées ont donc pris des mesures disciplinaires envers les élèves, en les expulsant pour non-respect aux règlements internes de l’établissement. Les enseignants et les parents ont également été encouragés à collaborer étroitement pour garantir le respect de ces règles.

Le décret présidentiel 06/03 fixe les exigences en matière d’apparence pour les employés des institutions publiques, y compris les établissements éducatifs, en mettant en avant l’importance d’une apparence digne. Les membres du corps enseignant ne respectant pas ces directives s’exposent à des sanctions sévères, pouvant aller jusqu’au licenciement et à une rétrogradation de deux grades.

Changement d’horaires pour les élèves du cycle primaire

Le ministère de l’Éducation nationale a récemment annoncé des modifications dans les horaires hebdomadaires pour le cycle d’enseignement primaire. Les élèves de la première année et de la deuxième année primaire scolarisés dans des établissements à vacation unique bénéficieront d’un après-midi libre les mardis et jeudis

Cette initiative vise à harmoniser les horaires quotidiens et hebdomadaires pour remédier aux problèmes constatés dans le système actuel. Ces changements visent également à uniformiser les heures de cours pour les systèmes de vacances simples et doubles, ainsi que les horaires d’entrée et de sortie des élèves.

| À LIRE AUSSI : Admise à la prestigieuse université de Cambridge, une Algérienne se bat pour réaliser son rêve

Ces nouvelles plages horaires permettront d’intégrer des activités sportives et culturelles, ainsi que des séances de traitement pédagogique dans le processus d’apprentissage.