Le Makrout El Louz algérien élu meilleur gâteau du monde (TasteAtlas Awards 23/24

Dans l’univers de la gastronomie, un classement annuel se fait : le Top 100 des Gâteaux dans le Monde, établi par TasteAtlas. En tête de ce palmarès prestigieux se démarque un trésor de la pâtisserie algérienne, les Makrout El Louz. Cette douceur sans farine, composée d’amandes, d’œufs, de sucre, et parfumée à l’eau de fleur d’oranger, éblouit les palais du monde entier et se voit couronnée d’une note remarquable de 4.64, lui conférant ainsi le titre envié de numéro un de ce classement exquis.

En effet, en tête du classement des 100 meilleurs gâteaux dans le monde trône fièrement le Makrout El Louz, ambassadeur de la pâtisserie algérienne.

Dépourvu de farine, ce délice concocté à partir d’amandes, d’œufs, de sucre, et parfumé à l’eau de fleur d’oranger, se distingue par sa préparation minutieuse. Après une cuisson délicate jusqu’à obtenir une teinte dorée, ces gâteaux sont généreusement enrobés de sucre glace, offrant une expérience gustative divinement fondante et délicate.

Avec une note phénoménale de 4.64, le Makrout El Louz s’érige donc comme une référence incontestée, célébrant ainsi l’excellence et l’authenticité de la pâtisserie algérienne à l’échelle mondiale.

Makroud el louse 🇩🇿 are the best cookies in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt

Makroud el louse are flourless Algerian cookies consisting of almonds, eggs, sugar, and a flavoring of orange flower water. Baked until lightly… pic.twitter.com/3QJWpRvnPY

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 16, 2023