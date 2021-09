Le MAK, un « ennemi de la nation, du peuple et du FFS », selon Aouchiche

Le FFS, dont une session extraordinaire de son conseil national a abouti sur la décision de la participation du parti aux élections locales, se positionne sur le terrain politique. Lors d’une conférence de presse tenue hier, le secrétaire général du plus vieux parti de l’opposition a tenu des propos sans concession à l’égard du MAK, le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie.

Le Premier secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche, a en effet déclaré hier vendredi que son parti a toujours fait a différence « entre l’état, le système et le pouvoir ». « L’opposition du FFS au système, ajoute Aouchiche, ne sera jamais dirigé contre l’état algérien et ses institutions ».

Le FFS incendie le MAK

Toujours dans la même conférence de presse, M. Aouchiche a indiqué que le FFS n’avait pas attendu 2021 pour souligner le danger qui pèse sur l’unité nationale. « Il n’y a eu aucun parti en Algérie qui a eu des prises de position claires et courageuses en faisant face à tous ceux qui œuvrent à attenter à l’unité nationale comme l’a été le FFS », estime le premier homme au FFS, en faisant allusion au MAK, classé comme organisation terroriste par l’Algérie.

Pour Aouchiche, le FFS, « au moment où le pouvoir laissait ces organisations (MAK NDLR) tenir des marches et organiser des activités au sein même des institutions de l’État, a déjà tiré la sonnette d’alarme ». Sans le citer nommément, Aouchiche a qualifié le MAK « d’ennemis de la nation, du peuple et des ennemis du FFS », et a appellé à « leur barrer la route ».

Aouchiche estime que son Parti a toujours œuvré pour « convaincre les Algériens, notamment en Kabylie, que le projet séparatiste, visait la division du pays ». Le FFS , dans le même sillage, trouve également que « permettre au sionisme international d’avoir un pied dans la région maghrébine est une trahison ».