Le maire de New York, Zohran Mamdani, s’offre une pause gourmande version DZ (VIDEO)

Dans une sortie inattendue qui a enflammé les plateformes sociales, le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, a été aperçu mercredi soir dans l’un des établissements algériens les plus prisés de la ville. Le premier magistrat, connu pour son approche très connectée et sa proximité avec les communautés, a jeté son dévolu sur le restaurant Kasbah Café, réputé pour ses mets traditionnels et son ambiance évoquant les ruelles d’Alger.

Des vidéos diffusées en ligne ont montré le maire, l’air détendu, se prêtant au jeu des photos avec les employés du café et quelques admirateurs ravis de l’accueillir. Cette halte a rapidement suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Si la présence du maire a créé l’événement, un détail architectural a particulièrement captivé l’attention des internautes algériens : le décor mural du restaurant. Derrière Zohran Mamdani se dressait un véritable panthéon de l’histoire, orné de portraits des icônes de la Glorieuse Révolution de Libération, parmi lesquelles Hassiba Ben Bouali, Zighoud Youcef et Djamila Bouhired.

Ce vibrant hommage aux héros nationaux a été largement salué. Les commentateurs y ont vu un geste fort de la part du propriétaire du Kasbah Café, mettant en lumière l’identité du peuple algérien et les symboles de sa révolution, et reflétant la fierté d’une diaspora attachée à son histoire et à sa patrie.

Pour de nombreux observateurs, cette brève halte culinaire prend une dimension symbolique. Zohran Mamdani, homme politique d’origine ougandaise et indienne, a marqué l’histoire en devenant non seulement le premier musulman à diriger l’une des villes les plus importantes du monde, mais aussi le plus jeune maire de New York depuis plus d’un siècle.

Sa victoire historique a été saluée par les communautés arabe et musulmane avec lesquelles il entretient des liens étroits.

L’élection de Zohran Mamdani, premier maire musulman de New York, illustre l’ampleur des changements politiques et sociaux dans la ville. Au-delà du symbole historique, son accession au pouvoir ouvre la voie à de nouvelles attentes pour la gouvernance locale et suscite l’intérêt sur la manière dont il abordera les défis urbains.