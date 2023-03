Le magasin virtuel LG Brandshop : tous les produits LG accessibles en un seul clic

Et si on vous disait qu’il était possible d’avoir accès à tous les produits du leader mondial LG depuis chez vous, à n’importe quel moment et en un seul clic ! Ça parait fou ? Et pourtant, c’est tout à fait possible grâce à la boutique virtuelle LG Brandshop.

Le Showroom virtuel LG Brandshop est le lieu idéal pour découvrir les produits LG avec les dernières innovations de la marque. Ayez accès à l’ensemble de la gamme de produits LG en un seul clic, n’importe où et sur n’importe quel appareil. En effet, la fonction réalité virtuelle que LG met en avant dans son magasin virtuel vous permet d’avoir une expérience réelle du produit.

LG Virtual Brandshop vous permet aussi de rechercher et de comparer rapidement, et avec beaucoup de facilité, les appareils électroménagers de votre choix. Ainsi, l’information sur le produit et l’ensemble de ses caractéristiques sont aisément accessibles.

En outre, la boutique virtuelle de LG vous facilite l’achat de vos produits LG préférés, et ce, en localisation le Showroom LG le plus proche de chez vous.

À LIRE AUSSI : Application LG ThinQ™ UP : un intérieur intelligent qui s’adapte à tous vos besoins

Pour tous vos achats, faîtes confiance aux boutiques LG Brandshop

Les boutiques LG sont des distributeurs LG agréées et fiables. De plus, les Brandshop de LG sont le lieu idéal pour découvrir les produits LG les plus récents et exceptionnels, en découvrant les dernières innovations et en profitant des conseils fiables d’experts LG.

En vous rendant aux boutiques LG, vous allez découvrir une vaste gamme de produits LG et recevoir les conseils avisés d’experts et de professionnels LG. En effet, vous y trouverez un consultant avec qui vous allez pouvoir discuter pour profiter de conseils et d’informations d’experts sur tous les produits LG.

Au-delà d’un simple achat, LG Brandshop vous fait vivre une expérience unique qui vous emmène découvrir par vous-mêmes les dernières technologies en action dans le but de trouver le produit qui vous correspond et qui répond à vos exigences.

LG s’engage à vous offrir la meilleure expérience possible dans ses boutiques. À cet effet, l’entreprise forme l’ensemble de son personnel afin d’offrir le meilleur service client.

À LIRE AUSSI : Vivez l’excellence avec les téléviseurs LG OLED

Promotions Ramadan 2023 : l’occasion pour visiter les LG Brandshop

Profitez des promotions spéciales Ramadan 2023 pour vous rendre aux magasins LG ! À l’occasion du mois sacré, LG a lancé des promotions exceptionnelles sur ses équipements électroménagers, comme les téléviseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver, les climatiseurs, mais aussi ses produits audios. Ces offres promotionnelles sont encore valables jusqu’au 06 avril 2023 et la valeur de la remise atteint les 40 000 DA.

En plus des promotions, LG a aussi lancé une nouvelle tombola pour vous permettre de gagner un pack d’équipements électroménagers LG (réfrigérateurs, téléviseur, climatiseur, machine à laver, micro ondes, cuisinière), mais aussi, un bon d’achat d’une valeur de 1 000 000 DA de meubles et de produits déco chez les partenaires de LG. Il vous suffit d’acheter un produit LG en promotion et vous pourrez participer à la tombola.

À LIRE AUSSI : Ramadan 2023 : promotions exceptionnelles chez LG jusqu’au 6 avril