Le MAE lance un nouveau service en ligne pour la prise de rendez-vous administratifs (Détails)

Le ministère des Affaires Étrangères a annoncé la mise en service d’une plateforme numérique dédiée à la prise de rendez-vous pour les usagers du service de l’État Civil et de la légalisation au niveau de son siège.

Selon un communiqué du Ministère, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts visant à moderniser et à numériser ses services administratifs et consulaires.

Ce nouveau service, disponible sur le site officiel du Ministère, permettra aux usagers de planifier et de programmer leurs rendez-vous administratifs à l’avance. L’objectif est de leur assurer des services de qualité dans des délais courts et précis, et dans les meilleures conditions.

Le communiqué précise que l’utilisation de ce nouveau service est de nature facultative. Son activation coïncidera avec la poursuite de la prestation des services de l’État Civil du Ministère des Affaires Étrangères à tous les citoyens de manière ordinaire, conformément à la réglementation en vigueur, sans exiger la prise de rendez-vous préalable.

« Tasdik » : un tournant dans la simplification des procédures pour la diaspora

Cette démarche de modernisation s’articule d’ailleurs avec un autre chantier lancé récemment par les autorités : la simplification des procédures de légalisation pour les documents destinés à l’étranger. En septembre dernier, l’Algérie a dévoilé « Tasdik », un service innovant censé alléger considérablement les formalités pour la diaspora.

Cette annonce, officialisée par Sofiane Chaib, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger, marque une nouvelle étape dans la simplification des procédures administratives et consulaires algériennes.

Jusqu’à présent, la légalisation de documents officiels établis en Algérie pour une utilisation internationale était souvent synonyme de longues et fastidieuses démarches. Le service Tasdik promet de transformer cette expérience.

Désormais, les citoyens algériens ont la possibilité d’expédier leurs documents par voie postale directement aux services de l’État civil du ministère des Affaires étrangères pour y être certifiés. Une méthode qui s’ajoute aux modalités existantes, offrant une option précieuse pour la diaspora.

Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook officielle, le secrétaire d’État Chaib a souligné que cette prestation s’inscrit dans une série de mesures visant à alléger le fardeau administratif de la communauté, mentionnant notamment le réaménagement des horaires des services d’État civil au niveau du ministère.

Ce nouveau dispositif témoigne de la volonté des autorités algériennes de moderniser leurs relations avec leur diaspora, en mettant la simplification et l’efficacité au cœur des services consulaires.