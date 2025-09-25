Le MAE lance “DZ Travellers”, 1ᵉʳ portail numérique dédié aux Algériens à l’étranger

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le lancement officiel du portail électronique “DZ Travellers”, une plateforme numérique spécialement conçue pour les citoyens algériens qui voyagent ou séjournent à l’étranger. Cette initiative, qui marque une nouvelle étape dans la modernisation des services consulaires, vise à renforcer la sécurité des voyageurs et à leur offrir un accompagnement en cas de difficulté ou de crise.

À LIRE AUSSI : La Chine met 1,6 milliard $ sur la table pour un projet géant en Algérie

Dans un communiqué diffusé hier, le ministère explique que ce portail a pour mission de fournir aux Algériens toutes les informations utiles, les recommandations pratiques ainsi que les orientations nécessaires lorsqu’ils se trouvent confrontés à des situations délicates. Qu’il s’agisse d’urgences médicales, de pertes de documents, de catastrophes naturelles ou encore de troubles sécuritaires, la plateforme est pensée comme un outil d’assistance accessible à tout moment.

Un instrument de protection et de proximité

Selon la même source, le lancement de “DZ Travellers” s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris par l’État pour améliorer les mécanismes de protection déjà existants. Depuis plusieurs années, les autorités multiplient les initiatives pour rapprocher l’administration des citoyens, en particulier ceux établis à l’étranger ou en déplacement temporaire. Avec ce nouvel outil, l’objectif est double : assurer une communication rapide avec les représentations diplomatiques et permettre une prise en charge efficace en cas de problème.

À LIRE AUSSI : France : un Algérien sauve un homme de 93 ans et voit son OQTF annulée

“Cette plateforme traduit la volonté des autorités de mettre les technologies numériques au service de nos concitoyens à l’étranger, afin de leur fournir une assistance rapide et adaptée”, précise le ministère dans son communiqué.

Une inscription simple et fortement conseillée

Concrètement, le ministère des Affaires étrangères invite tous les voyageurs algériens, et plus particulièrement ceux qui se rendent dans des zones sensibles ou exposées à des risques, à s’inscrire sur la plateforme. Cette démarche permettra aux services consulaires de localiser plus facilement les citoyens et d’anticiper les besoins d’assistance.

L’inscription en ligne est décrite comme rapide et intuitive, accessible via un lien direct disponible sur le site du Ministère. Une fois enregistrés, les voyageurs pourront recevoir des informations utiles, bénéficier d’un suivi en cas de crise et rester en contact direct avec les autorités.

Une mesure en phase avec les orientations nationales

Cette initiative est en parfaite cohérence avec les orientations des plus hautes autorités du pays, qui insistent régulièrement sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux Algériens établis à l’étranger. Elle reflète aussi une volonté de moderniser les services publics, de les rendre plus efficaces et plus proches des citoyens, même au-delà des frontières.

À LIRE AUSSI : Conformité GAFI : l’Algérie parie sur un accord inédit entre la DGSN et la CTRF

À travers “DZ Travellers”, le ministère espère instaurer un nouveau réflexe chez les voyageurs algériens : penser à s’enregistrer avant chaque départ, afin de voyager plus sereinement et de bénéficier d’une protection renforcée en cas de besoin. Cette mesure, à la fois préventive et pratique, pourrait devenir un outil précieux pour la communauté nationale à l’étranger, qui représente un maillon essentiel du lien entre l’Algérie et le reste du monde.