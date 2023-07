Le MAE condamne les attaques du colon israélien sur la ville de Jénine en Palestine

Le ministère des Affaires étrangères a émis un communiqué concernant les opérations militaires en cours dans la ville de Jénine, en Palestine. L’Algérie condamne fermement l’agression des forces de l’Armée du colon israélien, qui a entraîné de nombreuses victimes innocentes.

Dans ce communiqué, le ministère des Affaires étrangères exige l’arrêt immédiat de ces opérations militaires, soulignant qu’elles violent toutes les normes et lois internationales, ainsi que les valeurs humaines les plus fondamentales.

L’Algérie réaffirme sa solidarité permanente avec le peuple palestinien et son soutien à sa cause. Le ministère des Affaires étrangères appelle également la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités politiques et juridiques pour garantir la protection internationale du peuple palestinien.

Enfin, l’Algérie met en avant la nécessité de tenir les responsables de cette série de crimes perpétrés par le colon israélien pour leurs actes, sans qu’il y ait d’impunité ni de dissuasion.