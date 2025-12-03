Le Made in Algeria séduit Oman : 7 contrats signés pour exporter chocolat, dattes, fruits et légumes

Les entreprises algériennes ont achevé leur participation au Salon International d’Oman pour l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation, « Oman Agrofood », organisé dans la capitale omanaise, Mascate, par la signature de sept (7) contrats commerciaux avec des sociétés omanaises. Ce succès témoigne du dynamisme des institutions nationales et de leur capacité à développer des partenariats commerciaux régionaux.

Selon un communiqué du Ministère du Commerce Extérieur et de la Promotion des Exportations, le pavillon algérien, invité d’honneur de cette édition, a connu une forte affluence de visiteurs et d’opérateurs économiques tout au long du salon.

Ces derniers ont exprimé leur admiration pour la qualité de l’offre et la diversité des produits algériens, reflétant ainsi le niveau de développement atteint par les entreprises nationales dans les secteurs de la production agricole et des industries alimentaires.

Oman AgroFood 2025 : les produits algériens à l’honneur

La dernière journée du salon a été marquée par la signature des 7 accords commerciaux d’exportation, couvrant une large gamme de produits nationaux. Parmi eux, on retrouve notamment :

Les dattes

Les légumes et les fruits

Le chocolat

L’huile d’olive

Divers produits alimentaires

Cette concrétisation souligne l’engagement des entreprises algériennes à élargir leurs partenariats commerciaux et à consolider leur position sur les marchés du Golfe et à l’international.

🟢 À LIRE AUSSI : C’est officiel : le pape Léon XIV veut faire de l’Algérie sa prochaine destination en Afrique

Il est à noter que la participation algérienne à Oman AgroFood 2025 a été présidée par le ministre de l’Agriculture, Yacine El-Mahdi Oualid, en tant qu’invité d’honneur, permettant de renforcer les échanges commerciaux et la coopération bilatérale avec le Sultanat d’Oman dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie construit son autonomie pharmaceutique : 230 unités, 780 lignes et des partenariats mondiaux

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts visant à encourager les exportations nationales, à accompagner les opérateurs économiques, et à soutenir les stratégies de l’État pour diversifier l’économie nationale et renforcer la présence de l’Algérie sur les marchés étrangers. L’objectif est d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les produits nationaux et de développer les partenariats économiques.