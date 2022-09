La rentrée scolaire 2022 aura été marquée par plusieurs changements et améliorations, l’introduction de l’anglais à partir de la 3ème primaire, les solutions pour alléger les cartables. Mais aussi le lancement d’une nouvelle spécialité dans l’enseignement secondaire, en effet, une filière artistique a connu le jour durant la rentrée scolaire de cette année.

C’est ce mardi 27 septembre 2022 que le lycée national des arts « Ali Maâchi », a officiellement ouvert ses portes à El Biar, dans la wilayas d’Alger. En présence du ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed et de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. Mais aussi en présence du conseiller du président de la République chargé des affaires de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, du conseiller du président de la République chargé de la culture et de l’audio-visuel, Ahmed Rachedi, du wali d’Alger, Rabehi Abdennour, des autorités locales, et de plusieurs responsables et directeurs d’établissements culturels et éducatifs.

Le ministre de l’Education national, Abdelhakim Belabed a informé, que le lycée des Arts comme le reste des établissements éducatifs, a fait sa rentrée le 21 septembre passé. En soulignant que » le début de la scolarité au sein de l’établissement vient en application des décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la création d’un baccalauréat artistique ».

Le ministre ajoute que la filièresdes Arts s’ajoute aux six autres filières de l’enseignement secondaire qui existent déjà, ajoutant qu’elle prévoit quatre choix à savoir la musique, les arts plastiques, le théâtre et l’audio-visuel. Il précise que 157 élèves talentueux ont été ainsi sélectionnés à travers 52 wilayas et qu’ils pourront développer leurs talents au service de l’art et de l’économie.

La ministre de la culture estime que le lycée des Arts est un pour le système éducatif algérien

De son côté la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji estime que ce lycée « est un acquis pour l’Algérie et pour son système éducatif ». Elle a souligné qu’ »Un travail colossal a été effectué en collaboration avec le ministère de l’Education nationale en vue d’arrêter un programme de formation digne d’une école d’élite dans le domaine des arts tant sur le plan théorique que pratique », ajoutant que « ce programme sera dispensé par des enseignants spécialisés relevant d’établissements sous tutelle du ministère de la Culture ».

Mouloudji poursuit en soulignant que le lancement de cette nouvelle filière vise à former une génération d’artistes algériens, qui soient imprégnés des composantes de l’identité nationale et répondant aussi aux critères internationaux de l’art universel.

D’après l’arrêté ministériel numéro 37 du 14 avril 2022 fixant les filières de l’enseignement secondaire général et technique, la création de cette filière vise à « développer les talents artistiques des élèves et à leur inculquer une culture leur permettant de mieux appréhender les dimensions culturelle, historique et esthétique de la création artistique ».