Le lycée français toujours convoité par les responsables algériens

Alors que la France demeure la première destination des étudiants algériens, ses établissements scolaires en Algérie séduisent tout autant et attirent même nos responsables dans ces temps de crise diplomatique.

En effet, le lycée international français Alexandre Dumas (LIAD) reçoit des milliers de demandes d’inscription chaque année. Au delà de la qualité de l’enseignement indéniablement supérieure à celle disponible en Algérie, les études dans ce lycée représente une garantie pour poursuivre ses études à l’étranger notamment en France. C’est ce qui a dû séduire la longue liste de diplomates et de hauts responsables algériens souhaitant y inscrire leurs enfants.

Selon le journal français le monde, cette liste de diplomates et hauts responsables remise à l’ambassade de France à Alger par le ministère des Affaires étrangères ne date pas d’hier, le lycée la reçoit chaque années. Or, le LIAD qui dispose de 2000 places seulement ne peut répondre favorablement à toute ces demandes, cette année par exemple 2005 élèves, dont 906 français se sont inscrits.

Une affluence malgré la crise diplomatique

Ces derniers temps les deux pays ont connu beaucoup de désaccords qui ont donné naissance à une crise diplomatique, suscitant la colère et l’indignation de plusieurs responsables algériens et français.

Cela ne semble pas avoir dissuader les responsables algériens d’inscrire leurs enfants dans un lycée français pour qu’ils puissent passer et avoir un baccalauréat français et par extension ils pourront s’inscrire facilement et sans obstacles dans des universités étrangères notamment les universités françaises. Néanmoins, le lycée français ne pouvant pas répondre favorablement à cette forte demande, les responsables algériens ne peuvent qu’être mécontents.