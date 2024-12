Livret foncier : une très bonne nouvelle attend les Algériens en 2025

Le directeur général des domaines nationaux, Abderrahmane Khidi, a annoncé ce dimanche à Alger l’entrée en vigueur du livret foncier numérique dès le début de l’année 2025.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de transformation numérique du secteur des Finances visant à améliorer les services rendus aux citoyens et à simplifier les procédures.

Ce nouveau système numérique remplacera progressivement le livret foncier papier, permettant ainsi de réduire considérablement les délais de délivrance des actes et de mettre fin aux longues files d’attente.

« Le livret foncier électronique remplacera ainsi le format papier, ce qui permettra de réduire les retards constatés dans certains cas pour la délivrance du livret et de résoudre définitivement le problème des files d’attente » précise M. Khidi.

Cette mesure, prévue par la loi de finances 2025 (article 161), s’inscrit dans une volonté de l’État de faciliter les démarches administratives et d’améliorer la qualité des services rendus aux citoyens.

Par ailleurs, cette digitalisation permettra à la Direction générale du Domaine national (DGDN), de mettre en place de nouvelles solutions numériques, notamment pour le suivi des biens saisis et confisqués par les forces de l’ordre. Une base de données exhaustive permettra de mieux gérer ces biens et de les mettre en vente dans les meilleurs délais.

Le directeur général a précisé que le nombre de dossiers liés aux biens saisis s’élève actuellement à 21 470 et qu’une étude est en cours pour trouver des solutions juridiques afin d’accélérer leur vente, notamment en ce qui concerne les véhicules saisis.

Cette réforme numérique devrait donc révolutionner les démarches liées à la propriété foncière en Algérie, en offrant aux citoyens un service plus rapide, plus efficace et plus transparent.

Enfin, le directeur général du Domaine national a annoncé une nouvelle mesure destinée à faciliter la régularisation de la situation administrative des propriétés dont les titres ne sont pas publiés. Les propriétaires de ces biens pourront ainsi régulariser leur situation sans avoir à recourir à une procédure judiciaire.

Avec la mise en place du livret foncier numérique et du nouveau réseau intranet, l’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa modernisation administrative. Ces initiatives s’inscrivent pleinement dans la volonté du président de la République de simplifier les démarches administratives et de rapprocher l’administration des citoyens.

L’Algérie digitalise la gestion de ses biens immobiliers : une nouvelle ère pour les services publics

La Direction générale du Domaine national a mis en service ce dimanche un réseau intranet national, un outil numérique de dernière génération qui va révolutionner la gestion des biens immobiliers du pays.

C’est le ministre des Finances, M. Laaziz Faid, qui a présidé la cérémonie de lancement de cette plateforme interne. Selon lui, ce nouvel outil permettra aux citoyens, aux professionnels et à tous ceux qui s’intéressent au secteur immobilier d’accéder à des services numériques de qualité.

« Que ce soit au niveau des agences des domaines, des services de cadastrage ou de conservation foncière, ou encore via les plateformes numériques dédiées comme « Espace Algérie« , les usagers pourront désormais effectuer leurs démarches en ligne », a-t-il souligné.

Ce projet, réalisé en partenariat avec l’opérateur historique des télécommunications, Algérie Télécom, a nécessité 18 mois de travail. Il repose sur une technologie de pointe, le SD-WAN, qui garantit une transmission sécurisée et rapide des données entre les différents services de l’administration des domaines, répartis sur l’ensemble du territoire national.

« Ce projet va nous permettre de renforcer notre système d’information pour la gestion des biens immobiliers, de garantir l’exploitation, le transfert et l’échange de données entre les différents services de manière sécurisée et instantanée », a expliqué le ministre. Il a également souligné l’importance de ce partage de données avec les autres administrations, dans le cadre d’une démarche globale de transformation numérique de l’État.

Le ministre des Finances a qualifié ce projet de « vital et à dimension nationale ». Il a précisé que ce réseau permettra de connecter les 587 agences de la direction générale des domaines, réparties dans 405 sièges administratifs, au siège central qui abrite le centre national des informations et des données cadastrales et foncières, lui-même connecté au centre de données du ministère des Finances.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a à maintes reprises souligné la nécessité d’accélérer la numérisation de la gestion des biens de l’État, du cadastrage et de la conservation foncière, afin de mieux protéger les droits immobiliers.

Par ailleurs, le ministre a annoncé le développement de nombreuses solutions et applications informatiques destinées à améliorer les services rendus aux citoyens et aux professionnels. « Nous avons créé des bases de données cadastrales et foncières nationales qui contiennent les informations de plus de 19 millions de registres », a-t-il précisé.