Le LG Gram prêt à définir l’ordinateur portable IA avec les nouveaux processeurs Intel® Core™ Ultra

SÉOUL, 5 septembre 2024 — LG Electronics (LG) est ravi d’annoncer que son tout nouvel ordinateur portable LG gram équipé du processeur Intel ® Core ™ Ultra (série 2) sera présenté lors de l’événement de lancement mondial Intel Core Ultra du 3 au 8 septembre.

Réputée pour ses performances puissantes et sa conception ultralégère, la série LG gram intègre désormais des capacités d’IA avancées alimentées par le dernier processeur Intel ® Core ™ Ultra. Le LG gram 16 Pro, le premier modèle à intégrer ces nouveaux processeurs Intel, sera dévoilé avant sa sortie fin 2024.

Premier ordinateur portable IA embarqué de la série LG gram, il offre jusqu’à 48 unités de traitement neuronal (NPU) téra opérations par seconde (TOPS), établissant une nouvelle norme pour les PC IA et offrant les performances exceptionnelles requises pour les expériences Copilot.

Alimenté par le dernier processeur Intel ® Core ™ Ultra, le LG gram 16 Pro est à présent plus efficace grâce à des fonctionnalités IA avancées telles que des assistants de productivité, des outils de création de texte et d’image et de collaboration. De plus, sa durée de vie de batterie prolongée aide les utilisateurs à gérer les tâches sans souci.

Le processeur Intel® Core ™ Ultra (série 2) AI, trois fois plus puissant que son prédécesseur, améliore considérablement les performances d’IA d’un PC. Avec jusqu’à 48 TOPS NPU et jusqu’à 67 TOPS GPU, ce processeur de nouvelle génération offre jusqu’à 120 TOPS de plateforme au total pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité tout en maximisant le confort de l’utilisateur. Le nouveau LG gram offre une expérience utilisateur plus fluide, car le processeur Intel® Core ™ Ultra est optimisé pour les PC Windows.

Le LG Gram repousse les limites des ordinateurs portables

« En collaboration avec LG, nous lançons sur le marché la prochaine génération de PC IA qui offrent des performances, une efficacité énergétique et des capacités de sécurité incroyables aux consommateurs. Le LG gram 16 est un excellent exemple de PC IA ultraléger, alimenté par le tout nouveau processeur Intel® Core™ Ultra, qui offre une expérience exceptionnelle et fluide aux créateurs, aux professionnels et aux utilisateurs quotidiens. Nous sommes ravis que les gens puissent découvrir les nombreux avantages que ces PC IA peuvent apporter », a déclaré Michelle Johnston Holthaus, vice-présidente exécutive et directrice générale du Client Computing Group d’Intel.

« S’appuyant sur la conception ultralégère et les fonctionnalités puissantes du LG gram, notre tout nouveau modèle intègre la technologie d’intelligence artificielle exceptionnelle d’Intel pour repousser les limites des ordinateurs portables dotés d’une intelligence artificielle intégrée », a déclaré YS Lee, vice-président et responsable de l’unité commerciale informatique de LG Business Solutions Company. « Les performances et la productivité améliorées offertes par le dernier processeur Intel® Core ™ Ultra sont sur le point d’enrichir l’expérience utilisateur du LG gram avec l’IA, inaugurant ainsi une nouvelle ère d’ordinateurs portables dotés d’une intelligence artificielle intégrée. »

Conformément à la vision de l’entreprise en matière d’IA, « Affectionate Intelligence », une approche qui cherche à comprendre les besoins des clients et à offrir des expériences différenciées qui vont au-delà de l’IA traditionnelle, LG prévoit d’ajouter davantage de modèles de processeurs IA à sa gamme Gram après l’introduction du LG Gram 16 Pro avec processeurs Intel ® Core ™ Ultra (série 2).

À propos de la division Home Appliance & Air Solution de LG Electronics

La division Home Appliance & Air Solution de LG est un leader mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions de climatisation ainsi que des solutions pour la maison intelligente intégrant LG ThinQ.

L’entreprise crée diverses solutions grâce à ses technologies de pointe dans l’industrie et s’engage à améliorer la vie et à rendre le monde plus durable pour les consommateurs et la planète en développant des appareils de cuisine, des appareils de vie, des solutions de CVC et de purification de l’air, conçus de manière réfléchie.

Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, des performances exceptionnelles, un fonctionnement efficace et des solutions de vie durables. Pour plus d’informations sur LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.