Le tribunal criminel de Dar El Beida condamne Ferhat Mehenni, leader du mouvement terroriste le « MAK », à 20 ans de prison ferme.

Le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida à Alger a rendu son verdict hier, le mercredi 12 juillet, condamnant par contumace le président du mouvement terroriste « MAK », Ferhat Mehenni, à une peine de 20 ans de prison ferme. Cette décision est accompagnée de la confirmation du mandat d’arrêt international lancé contre lui.

Ferhat Mehenni est accusé de création d’une organisation terroriste, d’adhésion à un groupe terroriste visant la sécurité de l’État, ses institutions et leur fonctionnement normal, ainsi que d’atteinte à l’unité nationale.

Belabbaci Brahim, également membre de cette organisation terroriste et actuellement en fuite, a lui aussi été condamné à une peine de 20 ans de prison ferme dans cette même affaire.

En revanche, les accusés Ait Chebib Bouaziz, Djeroud Hamza et Chelbabi Nadir ont été relaxés par le tribunal. Ces individus étaient impliqués dans l’affaire en question, mais les preuves présentées n’ont pas suffi à établir leur culpabilité.

La condamnation de Ferhat Mehenni et de Belabbaci Brahim à 20 ans de prison ferme souligne la gravité des actes terroristes qui leur sont reprochés. Les charges retenues contre eux comprennent la création d’une organisation terroriste, l’adhésion à un groupe terroriste ciblant la sécurité de l’État et ses institutions, ainsi que des atteintes à l’unité nationale.

Le tribunal a jugé ces actes comme une menace sérieuse pour la stabilité et la sécurité du pays. En prononçant une peine aussi lourde, il envoie un message clair quant à la sévérité avec laquelle les autorités traitent les individus impliqués dans des activités terroristes.

Le tribunal prononce une lourde peine contre Zitout et Amir Dz

De plus, le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida (Alger) a condamné, mercredi, par contumace, les terroristes Mohamed Zitout et Amir Boukhors dit « Amir DZ » à une peine de 20 ans de prison ferme, et confirmé le mandat d’arrêt international émis à leur encontre pour atteinte à l’intégrité et à l’unité du pays et réception de fonds de l’étranger pour commettre des actes attentant à la sécurité de l’Etat et à ses institutions dans le cadre d’un complot.

Les accusés en fuite Zitout Ismaïl et Zitout Miloud ont écopé par contumace d’une peine 20 ans de prison ferme, et leur frère Zitout Abderrahmane à lui été condamné à 2 ans de prison ferme.