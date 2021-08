Le journaliste Rabah Kareche condamné à un an de prison

Le verdict dans l’affaire du journaliste et correspondant du journal Liberté Rabah Kareche vient de tomber au tribunal de Tamanrasset.

Le journaliste a été condamné à une peine d’un an de prison dont huit mois fermes, ont indiqué ce jeudi ses avocats. Incarcéré depuis 4 mois, le journaliste devra rester en prison 4 autres mois avant de retrouver sa liberté suite au verdict rendu aujourd’hui.

Selon Me Aicha Moubarak, l’avocat de Kareche, le collectif de défense s’apprête à faire appel sur le verdict rendu ce jeudi par le tribunal de Tamanrasset, auprès de la Cour. « Nous avons été surpris par le verdict, vu ce qui s’est passé lors de l’audience et les plaidoiries des avocats », a-t-elle déclaré.

Le parquet avait requis 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 DA

Le 5 aout dernier, le procès du journaliste et correspondant du journal Liberté a été ouvert au tribunal de Tamanrasset. Le parquet avait requis une peine de trois ans de prison ferme assortie d’une amende de 100 000 DA.

Pour rappel, le correspondant du quotidien Liberté, Rabah Kareche, avait été placé le 19 avril dernier sous mandat de dépôt par le juge d’instruction près le tribunal de Tamanrasset. Le journaliste exerçait en tant que correspondant du journal francophone depuis la même wilaya.

Il est poursuivi pour les chefs d’inculpation « d’administration d’un compte électronique consacré à la diffusion d’informations susceptibles de provoquer la ségrégation et la haine dans la société », « diffusion volontaire de fausses informations susceptibles d’attenter à l’ordre public » et « usage de divers moyens pour porter atteinte à la sûreté et à l’unité nationales ».