Le journaliste Ouahid fait de grave révélations sur Zetchi et défend Sadi

Le journaliste et chroniqueur algérien, Rafik Ouahid, a fait de graves révélations sur l’ancien président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi. En revanche, il défend l’actuel président de l’Instance fédérale, Walid Sadi.

La Fédération algérienne de football est toujours à la recherche d’une place au Comité exécutif de la Confédération africaine de football. Depuis Mohamed Raouraoua, aucun Algérien n’a pu gagner une place au Comex. Le journaliste et chroniqueur algérien, Rafik Ouahid, pointe du doigt l’ancien président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi.

« Si l’Algérie n’est pas présente au Comité exécutif de la Confédération africaine de football, c’est à cause de Kheireddine Zetchi. Il avait une grande opportunité pour gagner une place au Comex en 2017, mais il avait laissé la voix libre au Tunisien Wadie El-Jari, pour aller chercher une place au Conseil de la FIFA, avant de se retirer. Du coup, il a tout perdu », dira-t-il d’emblée, dans une vidéo sur la chaine d’El-Khabar.

« Il a voté contre le Sahara Occidental en 2021 »

Rafik Ouahid ne s’arrête pas là. En effet, il a fait une grave révélation sur l’ancien président de la FAF. « Zetchi avait voté contre le Sahara Occidental lors de l’Assemblée générale de la CAF en mars 2021 à Rabat », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Zetchi et les deux ex-responsables à la FAF qui l’avaient accompagné n’avaient lu l’ordre du jour de l’AG de la CAF. Ils ont voté sans savoir que la nouvelle loi avait interdit au Sahara Occidental de rentrer membre à l’Instance africaine ».

« On ne peut pas juger Sadi tant qu’il n’est pas membre au Comex »

En revanche, le journaliste et chroniqueur algérien a défendu l’actuel président de la FAF, Walid Sadi. « Sadi a hérité une grande somme de dettes. Il est en train de purifier la FAF et son entourage », a-t-il indiqué.

« Walid Sadi a les moyens pour gagner une place au Comex de la CAF, là où vous avez échoué (faisant allusion à Zetchi et son BF, ndlr) […] C’est à partir de là que son vrai travail va commencer et du coup, on pourra le juger », a-t-il ajouté.