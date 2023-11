Le journaliste Mohamed Kaci désavoué par TV5 Monde à cause d’Israël

Suite à une interview musclée entre le journaliste Mohamed Kaci et le porte-parole de l’armée israélienne Olivier Rafowicz, la chaîne TV5 Monde a tenu à prendre la parole dans un communiqué.

En effet, la chaîne TV5Monde fait face à une vive controverse après une entrevue musclée entre le journaliste Mohamed Kaci et le porte-parole de l’armée israélienne, Olivier Rafowicz, diffusée le 15 novembre dernier. Cette séquence a suscité de vives réactions et a conduit la chaîne à réagir officiellement dans un communiqué.

L’interview a pris une tournure tendue dès le début, lorsque Mohamed Kaci a interpellé Olivier Rafowicz sur l’urgence humanitaire dans l’enclave palestinienne. La confrontation a atteint son paroxysme lorsqu’il a questionné le porte-parole sur l’opération dans l’hôpital Al-Shifa, suspecté par Israël d’être une base du Hamas.

Les échanges ont dévoilé des accusations graves, Olivier Rafowicz accusant le Hamas de violations flagrantes du droit international, tandis que Mohamed Kaci a suggéré des parallèles avec le comportement israélien. La tension a atteint son apogée lorsque le journaliste a demandé directement à Rafowicz s’il considérait que TV5Monde se comportait comme le Hamas.

Face à cette question jugée déplacée, Olivier Rafowicz a explosé de colère, accusant Mohamed Kaci de prendre une position politique plutôt que de se comporter en journaliste. L’entretien s’est terminé abruptement suite à cet échange houleux.

Réaction de TV5 Monde : un communiqué clarificateur

Suite à la polémique, TV5Monde a publié un communiqué le 20 novembre dernier, pointant du doigt Mohamed Kaci pour ne pas avoir respecté les règles journalistiques et avoir donné une impression d’équivalence entre l’armée israélienne et la stratégie du Hamas. La chaîne a regretté la fin abrupte de l’entretien et a réaffirmé son engagement envers une information factuelle et équilibrée.

En conclusion, cet incident met en lumière les défis auxquels les journalistes sont confrontés lorsqu’ils interrogent des porte-parole d’organisations militaires. TV5Monde, tout en regrettant les erreurs de l’interview, réaffirme son engagement envers une couverture équilibrée et factuelle, même dans des contextes tendus. La vigilance de la chaîne reste primordiale pour maintenir l’intégrité de son information, même dans des situations délicates.