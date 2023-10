Le journaliste Mohamed Benhamla n’est plus, la Présidence présente ses condoléances

Dans une déclaration émouvante, la Direction Générale de la Communication de la Présidence a adressé ses plus sincères condoléances à la famille du regretté Mohamed Benhamla ainsi qu’à l’ensemble de la communauté médiatique.

« La Direction Générale de la Communication de la Présidence adresse ses condoléances les plus sincères à la famille du journaliste Mohamed Benhamla et à l’ensemble de la communauté médiatique. Ils prient sincèrement que le Tout-Puissant accorde à son âme une vaste miséricorde, le fasse reposer dans Son vaste paradis et accorde à sa famille la patience et le réconfort.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

La Présidence a exprimé sa solidarité avec la famille du défunt en cette période de deuil. Ce décès rappelle à tous que la profession de journaliste comporte des défis et des sacrifices, mais aussi une grande responsabilité envers la société et la vérité. Mohamed Benhamala a incarné ces valeurs avec distinction, gagnant le respect de ses collègues et de ceux qu’il servait en tant que journaliste.