Le journaliste Khaled Drareni retrouve sa liberté 

Incarcéré depuis mars 2020, le journaliste Khaled Drareni a retrouvé sa liberté ce vendredi, 19 février, dans le cadre de la grâce présidentielle décrétée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, hier, jeudi 18 février.

Le journaliste Khaled Drareni a retrouvé sa liberté et vient de quitter le centre pénitentiaire de Koléa, où il était incarcéré depuis mars 2020 suite à sa condamnation à deux ans de prison ferme pour « incitation à un attroupement non armé et atteinte à l’intégrité du territoire national ».

Le journaliste Khaled Drareni a été gracié par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé hier, lors d’un discours à la nation, la libération prochaine d’une soixantaine de détenus.

« Entre 55 et 60 détenus rejoindront leurs familles à partir de ce soir ou demain vendredi », avait indiqué le Chef de l’État lors de son discours.

En effet, à l’occasion de la journée nationale du Chahid, le Président Tebboune s’est adressé à la nation et a annoncé ses nouvelles décisions, dont « l’accord d’une grâce présidentielle en faveur d’une trentaine de détenus dont le jugement a été déjà rendu par la justice ainsi qu’à d’autres pour lesquelles aucun verdict n’a été rendu », et ce à l’occasion du deuxième anniversaire du Hirak Béni.

Le Chef de l’État a également annoncé la dissolution de l’Assemblée populaire nationale (APN) avec l’organisation d’élections législatives anticipées dans les prochains mois, et un remaniement gouvernemental dans les prochaines 48 heures.