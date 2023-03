Le journaliste et écrivain algérien Amer Ouali décède à 62 ans en France

Mercredi 8 mars 2023, le journaliste et écrivain algérien Amer Ouali est décédé à l’hôpital de Paul Brousse (villejuif) en France à l’âge de 62 ans. On apprend la nouvelle à travers un communiqué publié par sa famille sur la plateforme Facebook.

Né en 1961 à Ait-Saada (43 km au sud-est de Tizi Ouzou), Amer Ouali avait commencé sa carrière de journaliste en travaillant pour le quotidien algérien « Liberté ». Début des années 90, il s’engage en tant que correspondant à Alger pour l’Agence France-Presse (AFP).

Il a notamment couvert les conflits en Irak et en Syrie au profit de la même agence. En 2014, Il a été nommé comme directeur du bureau algérois de l’agence. Il travaillera ensuite comme journaliste au niveau du siège de l’AFP à Paris.

Le défunt rejoint sa mère, décédée il y a de cela 40 jours. Le communiqué publié par ses proches laisse savoir que les précisions concernant le transfert de sa dépouille et le lieu de son enterrement seront communiquées ultérieurement.

Journaliste mais aussi écrivain

Au cours de sa carrière d’écrivain, Amer Ouali a été l’auteur de 5 ouvrages. Son premier livre « Idir, l’éternel » est une biographie qui revient sur la vie et les accomplissements du chanteur Idir. Cosignée avec Saïd Kaced, l’écrit a vu le jour en 2020.

Il avait enchainé lors de la même année avec « Cuillères de braises», un ouvrage qui révèle des émotions perdues suites aux multiples égarements. L’auteur a poursuivi ses créations avec une troisième œuvre, « Le coup d’éclat ». Un livre documenté qui revient sur les tristes évènements de la décennie noire.

L’auteur avait d’ailleurs indiqué au média «Reporters Dz» qu’il avait reçu beaucoup de messages de remerciements de jeunes qui en ont appris beaucoup à travers cet ouvrage.

Son quatrième livre s’intitule : « Du verbe au fusil, la terreur sainte ». Sorti en 2022, c’est un deuxième volet qui revient une fois de plus sur la terrible tragédie vécue par notre pays. Son dernier ouvrage se nomme « De miel et de sang, Un amour à Bab-el-Oued » un roman sorti en 2023 où la réalité et la fiction s’entremêlent.

Enfin, un deuxième livre retraçant la vie du chanteur Idir devrait voir le jour en mai prochain.