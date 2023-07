Le journaliste de l’ENTV, Mohamed Réda Bouziane, tire sa révérence à l’âge de 51 ans

Le journaliste à la Télévision algérienne (ENTV), Mohamed Réda Bouziane, est décédé mardi (11 juillet 2023) à l’âge de 51 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès de l’Établissement public de télévision (EPTV).

Le défunt avait débuté sa carrière professionnelle de journaliste, en 2005, à la Radio locale de la wilaya de Tébessa.

Par la suite, il rejoindra les équipes de l’ENTV où il travaillera dans le service « reportage », puis dans le service « politique », avant de devenir présentateur de JT et animateur d’émissions.

Mohamed Réda Bouziane sera inhumé aujourd’hui, mercredi 12 juillet, après la prière du Dohr à Alger.

La DG de la communication à la Présidence de la République présente ses condoléances

Suite au décès du journaliste de la Télévision algérienne, Mohamed Réda Bouziane, la Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté ses condoléances à la famille du défunt.

« La Direction générale de la communication à la présidence de la République a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt journaliste à la Direction de l’information de l’Établissement public de télévision (EPTV), Mohamed Réda Bouziane, et à la corporation médiatique, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah, Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis », lit-on dans le message de condoléances.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.