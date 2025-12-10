Le journaliste algérien Mehdi Ghezzar interpellé à Paris puis relâché : ce que l’on sait

Le journaliste et éditorialiste d’AL24 News, Mehdi Ghezzar, a été interpelé et brièvement détenu mardi à Paris, où il réside, avant d’être relâché. Selon l’APS, la police lui aurait signifié qu’il était inscrit au fichier « S » et des personnes recherchées.

Selon la même source, la police française, lors de l’arrestation du journaliste, lui a notifié son statut de « fiché S ». Ce classement indique qu’il est répertorié parmi les « les éléments dangereux ou ceux potentiellement en lien avec des activités terroristes », une qualification appliquée aux individus considérés comme une menace pour la sécurité publique.

« Le chroniqueur et éditorialiste algérien de la chaîne internationale AL24 News, Mehdi Ghezzar a été arrêté près de son domicile, mardi à Paris, par la police française », écrit l’APS de mercredi 10 décembre 2025.

Mehdi Ghezzar « fiché S » en France

Mehdi Ghezzar est actuellement éditorialiste pour la chaîne publique AL24 News. Par le passé, il a été écarté de l’émission « Les grandes gueules » sur la chaîne RMC. Cette exclusion fait suite à des déclarations jugées controversées concernant le Maroc et André Azoulay, conseiller du roi Mohamed VI.

Selon l’agence de presse algérienne, Mehdi Ghezzar affirme être systématiquement retenu lors de ses passages dans les aéroports parisiens depuis plusieurs mois. Il rapporte que ces interpellations s’inscrivent dans un climat d’hostilités qui s’est progressivement aggravé.

Qualifiant ces agissements « d’intimidation », la même source déplore que, même après le départ de Bruno Retailleau du ministère de l’Intérieur français, la situation demeure inchangée. L’APS en conclut que « les méthodes de l’ancien ministre sont bien enracinées au sein des institutions françaises ».

Mehdi Ghezzar a été libéré ce mercredi matin, après avoir été « retenu pendant plusieurs heures » par la police française. Il a confirmé ces faits à sa chaîne AL24 News.

Le Fichier S, un outil de surveillance

Le fichier S (pour sûreté de l’État) est une catégorie de signalement au sein du Fichier des personnes recherchées (FPR) en France. Il est utilisé par les services de renseignement, principalement la DGSI, pour identifier les personnes représentant une « menace grave pour la sécurité publique ou la sûreté nationale ».

Il est important de noter que les personnes fichées S ne sont pas nécessairement coupables d’un crime, mais sont jugées comme « potentiellement dangereuses ».

Ce signalement est un outil d’alerte qui permet de tracer les activités et les déplacements de l’individu. En cas de contrôle par les forces de l’ordre (dans les aéroports, sur la route, etc.), le contact doit être immédiatement rapporté aux services de renseignement. Le Fichier S n’entraîne pas d’arrestation automatique, mais sert à la collecte d’informations pour la prévention des menaces, notamment celles liées au « terrorisme ou à l’extrémisme violent ».

