Le jeune espoir algérien Sami Tlemcani quitte Chelsea

Le jeune joueur Sami Tlemcani, considéré comme un joueur promoteur à son poste, avait attiré l’attention en 2020 en tant qu’international U17 français, puis U20 marocain, et maintenant U20 algérien.

Malgré son transfert pour 1,5 million d’euros du Paris FC vers Chelsea, il n’a jamais eu l’occasion de jouer en équipe première. Après avoir été prêté à Merstham FC, il a décidé de mettre fin à son aventure avec les Blues, comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

| À LIRE AUSSI : L’équipe d’Algérie gagne une place au classement FIFA

Dans un message publié sur son compte Instagram, il exprime sa gratitude envers le club de la ville de Londres qui l’a fait rêver depuis son plus jeune âge. À l’âge de 19 ans aujourd’hui, il réfléchit aux années passées à Chelsea et remercie tous les membres du staff, les entraîneurs et les coachs qui ont contribué à son développement et à sa progression.

Il se prépare maintenant à se lancer dans une nouvelle expérience, laissant derrière lui son club de cœur. Un retour en France n’est pas exclu, laissant ainsi planer le doute sur ses prochaines destinations.

View this post on Instagram A post shared by Sami Tlemcani (@tlemc.sami)

Un international algérien bientôt en Allemagne ?

Farès Chaïbi, la révélation de la saison du côté du club de Toulouse, suscite l’intérêt de nombreux clubs européens après ses performances remarquables lors de sa première saison en tant que professionnel. L’international algérien est devenu l’attraction principale pour de nombreuses équipes à travers l’Europe.

Selon les informations du site toulousain Les Violets, Farès Chaïbi aurait reçu une nouvelle offre d’un club allemand. L’Eintracht Francfort, qui multiplie les propositions en ce début de période de transfert, a réaffirmé son intérêt pour le joueur en formulant une nouvelle offre.

| À LIRE AUSSI : Fouzi Lekjaa annonce le déroulement de la CAN 2025 au Maroc (vidéo)

Bien que le montant de cette offre n’ait pas été dévoilé, le site toulousain confirme que le départ éventuel de Chaïbi cet été ne serait pas surprenant. Avec un contrat en vigueur jusqu’en 2025, le joueur pourrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière en découvrant la Bundesliga, le championnat allemand.