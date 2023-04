Le jeton indétrônable: ce qu’il faut savoir sur les NFT

Avez-vous entendu parler des NFT ? Si ce n’est pas le cas, vous passez à côté de quelque chose d’important ! Les NFT ont pris d’assaut le monde des collectionneurs d’art et continuent de faire la une des journaux pour avoir atteint des montants de plusieurs millions de dollars, bien que de nombreuses personnes considèrent qu’il ne s’agisse que d’une simple tendance spéculative. Les NFT, ou jetons non fongibles, sont une sorte d’actif unique qui ne peut être remplacé par rien d’autre, car il n’a pas la même valeur, à l’instar du fonctionnement des monnaies numériques. Sans oublier que les transactions en NFT sont également vérifiées et stockées à l’aide de la technologie blockchain.

Cependant, les gens considèrent-ils que les NFT valent de l’argent ou qu’il s’agit d’un battage médiatique qui finira par s’éteindre ? Certains pensent que les NFT, comme les monnaies numériques, sont là pour durer, car les gens spéculent sur leur capacité à changer à jamais le jeu de l’investissement. De l’idée même des NFT à leur fonctionnement et à la manière de les acheter, nous aborderons tous les détails essentiels dans cet article.

Le concept général des NFT

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont un type d’actif numérique qui n’existe que dans l’espace numérique et qui représente essentiellement des objets du monde réel tels que de la musique, de l’art, des vidéos, des objets de jeux et bien d’autres choses encore. Ces objets du monde réel peuvent être achetés en ligne, et ce n’est que récemment que la monnaie utilisée pour acheter ces objets est devenue une monnaie numérique ou crypto. En outre, les NFT sont généralement codés par la même technologie de développement que les monnaies numériques, qui en transfère la propriété à l’acheteur.

Malgré son lancement en 2014, ce n’est que récemment que cette technologie a attiré l’attention du monde entier, car elle a gagné en popularité en étant utilisée pour acheter et vendre des œuvres d’art numériques. En fait, il a été rapporté qu’un montant étonnant de 174 millions de dollars a été placé sur des NFT depuis novembre 2017. Cette technologie est considérée comme unique en son genre, car elle possède des codes d’identification uniques ou au moins un exemplaire de chaque série limitée. Dans cette optique, les NFT créent une sorte de rareté numérique, ce qui fait monter en flèche leur valeur marchande, contrairement à la plupart des créations de l’espace numérique, dont l’offre est considérée comme presque infinie.

Cependant, jusqu’à récemment, les NFT n’étaient que des créations numériques qui n’existaient que sur internet et qui avaient déjà existé sous une autre forme, ailleurs. Donc, hypothétiquement, si l’offre est réduite, la valeur marchande de ces NFT devrait augmenter de manière significative, en supposant qu’il y ait une demande. De plus, n’importe qui peut voir les images, ou même l’album entier, gratuitement.

La question que l’on se pose généralement est la suivante : pourquoi les gens sont-ils prêts à dépenser des millions pour quelque chose qui peut être vu ou capturé par une capture d’écran ou un téléchargement ? La réponse est simple : la technologie des NFT permet à l’acheteur d’un objet numérique de posséder littéralement l’original, sans compter qu’elle contient un système d’authentification intégré qui peut servir de preuve de propriété. Dans cette optique, les collectionneurs qui achètent des objets numériques comportant des NFT bénéficient d’une sorte de droit à la propriété numérique.

En quoi les NFT diffèrent des cryptomonnaies

Les jetons non fongibles sont fondamentalement développés en utilisant la même technologie et la même programmation que les monnaies numériques telles que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, et plus encore. Cependant, c’est là que leurs similitudes s’arrêtent. Nous allons donc nous pencher sur la question pour mieux comprendre ce qu’ils sont réellement. Les cryptomonnaies et les monnaies réelles sont considérées comme « fongibles », ce qui signifie qu’elles peuvent être échangées ou négociées les unes contre les autres, car elles ont généralement la même valeur. C’est pourquoi les monnaies numériques sont devenues un moyen de paiement fiable pour de nombreuses personnes, car toutes les cryptomonnaies sont stockées et sécurisées sur la blockchain.

Les NFT, en revanche, sont assez différents des crypto-monnaies car chaque NFT a sa propre signature numérique, ce qui rend impossible l’échange d’un NFT contre un autre puisqu’ils n’ont pas les mêmes valeurs, d’où le terme « non fongible ». Cela permet aux NFT d’être un peu mieux protégés que les crypto-monnaies ordinaires. Lors du trading de crypto, l’absence de la signature mentionnée pourrait être surmontée en choisissant une plate-forme appropriée telle que immediate-connect.app/fr/ qui est prête à donner la priorité aux utilisateurs et à leur sécurité.

Comment cela fonctionne-t-il ?

La blockchain est la technologie qui permet l’existence des monnaies numériques ; toutefois, les NFT sont un type d’actif numérique qui existe sur une blockchain. Si vous avez fait des recherches approfondies sur les monnaies numériques, vous connaissez probablement la technologie blockchain, qui décrit généralement un grand livre numérique public qui valide et enregistre toutes les transactions liées aux cryptomonnaies. Plus précisément, les NFT sont généralement détenus sur la blockchain d’Ethereum, mais il existe également d’autres technologies de blockchain qui permettent leur existence.

Un jeton non fongible est « frappé » (minted) ou créé à partir d’objets dans l’espace numérique, qui peuvent être à la fois des objets intangibles ou tangibles, tels que des GIF, des temps forts sportifs, des designs de baskets, de l’art, de la musique et bien d’autres objets de collection. Il arrive même qu’un Tweet spécifique soit un NFT. En fait, le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a vendu le tout premier Tweet qu’il a publié en tant que NFT, pour environ 3 millions de dollars. Par définition, les NFT sont donc des objets de collection, mais ils n’existent pas dans le monde réel puisqu’on ne peut les collectionner que sous forme numérique.

Comment acheter des NFT ?

Si vous avez de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre et que vous souhaitez commencer votre propre collection d’objets numériques NFT, vous devez vous procurer certains éléments essentiels. Tout d’abord, vous devez vous procurer un portefeuille cryptographique, acheter des monnaies numériques en fonction de ce que le vendeur de NFT accepte, et les stocker dans le portefeuille pour les utiliser plus tard lors de l’achat de NFT. Cependant, il existe des plateformes d’échange qui acceptent les cartes de crédit comme moyen de paiement pour acheter des cryptomonnaies, telle qu’eToro, Kraken, etc.

Conclusions

Au bout du compte, ce n’est pas parce que vous avez la possibilité d’acheter des NFT que vous devez nécessairement le faire. Cela dépend entièrement de votre situation. Les NFT, en général, sont également considérés comme un investissement très risqué, car leur avenir n’est pas certain en raison de la relative nouveauté de cette technologie, qui n’a donc pas suffisamment d’antécédents pour déterminer sa performance sur le marché. Par ailleurs, si vous avez de l’argent à dépenser et que vous avez personnellement décidé d’entrer dans le monde des NFT, cela peut valoir la peine d’y réfléchir, surtout si l’objet numérique a une signification pour vous.