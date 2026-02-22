Le Japon fait un don de près d’un million de dollars pour cette cause en Algérie

Dans un geste de solidarité internationale, le Gouvernement japonais a accordé une contribution de 900 660 dollars américains au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Algérie.

Cette aide financière vise à renforcer les services essentiels destinés aux réfugiés. En particulier ceux vivant dans les camps de Tindouf. Où les besoins humanitaires augmentent face à des contraintes financières persistantes.

Ce financement permettra au HCR et à ses partenaires de garantir un accès renforcé à des soins de santé de qualité, d’améliorer la protection des populations vulnérables – notamment les femmes et les enfants – et de soutenir globalement les conditions de vie dans les camps.

HCR : le Japon renforce son appui aux réfugiés en Algérie avec un don de 900 660 dollars

Le soutien du Japon au HCR en Algérie, présent depuis 2021, a été déterminant pour le maintien de l’aide humanitaire. Alistair Boulton, Représentant du HCR en Algérie, a rappelé l’importance de cette contribution : « Le soutien du Japon intervient à un moment où les ressources humanitaires sont soumises à une pression croissante, alors même que les besoins des réfugiés continuent d’augmenter. Cette contribution répond directement aux priorités définies dans le deuxième Plan de réponse pour les réfugiés dans les camps de Tindouf, lancé en octobre 2025, et permettra au HCR de maintenir des services essentiels, de protéger les plus vulnérables et de préserver la dignité des familles réfugiées. »

De son côté, l’Ambassadeur du Japon en Algérie, SEM SUZUKI Kotaro, a précisé : « Le Gouvernement du Japon, en collaboration avec le HCR, soutient des projets d’assistance aux réfugiés dans le monde entier. Ici en Algérie, nous avons apporté un soutien continu aux réfugiés les plus vulnérables, et ce pour la cinquième fois. Nous respectons les efforts du HCR pour protéger la dignité et la vie des réfugiés en Algérie et dans le monde. »

Une assistance ciblée sur la santé, l’hygiène et la protection

La contribution japonaise sera orientée vers plusieurs axes prioritaires :

Renforcement des services de santé et d’accès aux soins pour les populations réfugiées

pour les populations réfugiées Amélioration de la nutrition et de l’hygiène dans les camps

Protection accrue des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables

Soutien général aux conditions de vie et à la dignité des réfugiés

Le Gouvernement japonais se positionne ainsi comme un partenaire stratégique du HCR en Algérie. Consolidant les efforts multilatéraux pour offrir une assistance vitale et durable aux réfugiés.