Le “Hub of Excellence” de SLB et IncubMe à Ouargla : Un tremplin pour l’innovation !

Dans le paysage dynamique de l’entrepreneuriat en Algérie, une nouvelle initiative se prépare à voir le jour dans le Sud algérien : le Hub of Excellence de Ouargla. Ce projet novateur, fruit d’un partenariat fructueux entre la multinationale spécialisée dans les services pétroliers, SLB (ex-Schlumberger), l’incubateur panafricain IncubeMe et l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO), est sur le point de devenir le premier incubateur de start-up dans cette région stratégique.

La présentation de ce projet prometteur a été faite lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 14 mai 2024 au siège de SLB à Alger. Fawzia Mekkaoui, North Africa Communication Manager chez SLB, a souligné l’importance de ce Hub dans le paysage entrepreneurial algérien. Elle a mis en avant la vision ambitieuse de l’entreprise, qui vise à soutenir la création d’emplois, l’innovation et l’entrepreneuriat national, notamment dans des secteurs clés tels que l’énergie, l’environnement et l’agriculture.

Le Hub of Excellence de Ouargla s’engage à accompagner les porteurs de projets nationaux et régionaux en leur fournissant un cadre propice à la création de leurs start-ups. Il aspire également à développer une expertise technologique, énergétique et entrepreneuriale en proposant des programmes d’incubation sur mesure, des formations de pointe et divers événements favorisant l’inclusion et l’emploi.

Un des objectifs majeurs du Hub est de créer, à moyen et long terme, une alternative nationale en termes de contenu, produits, services et technologies utilisés dans le domaine du pétrole et de l’énergie. En tant que premier incubateur dans le Sud algérien, il représente un véritable écosystème facilitant l’innovation et l’entrepreneuriat.

Découvrez le Hub of Excellence de Ouargla en chiffres !

Les chiffres clés du Hub of Excellence de Ouargla témoignent de son envergure et de son impact potentiel : un investissement initial de plus de 500 000 dollars, la création de 4 emplois directs, une superficie de 700 m² et une capacité d’accueil de 200 personnes. Avec 50 stations de travail pour les créateurs de projets, 5 programmes d’accompagnement, 2 espaces événementiels, 1 studio de création et 1 amphithéâtre, le Hub est prêt à accueillir et à soutenir une nouvelle génération d’entrepreneurs.

Dans cette région stratégique de l’Algérie, le Hub of Excellence de Ouargla promet de devenir un acteur clé de l’innovation et du développement économique, ouvrant de nouvelles perspectives pour les jeunes talents et les initiatives entrepreneuriales prometteuses.

À LIRE AUSSI :

>> SLB et IncubMe créent le premier Hub d’excellence de startups à Ouargla

Le Hub of Excellence de Ouargla, un projet innovant au service de l’entrepreneuriat

Au cœur du projet du Hub of Excellence de Ouargla se trouve un espace de rencontre et de créativité qui s’articule autour d’un patio central aménagé en jardin. Une coursive couverte relie harmonieusement les différents espaces du projet, offrant une circulation fluide et conviviale. Au rez-de-chaussée, les visiteurs découvriront un espace événementiel de 147 m², un accueil polyvalent pouvant accueillir expositions et showrooms sur près de 90 m², ainsi qu’un espace de coworking de plus de 178 m², pensé pour stimuler la collaboration et l’innovation. S’ajoutent à cela des salles de formation, un espace dédié à la création et même une salle de podcast, offrant un cadre propice au développement et à l’éclosion de projets novateurs.

Selon Redha Kelkouli, Directeur général de SLB Afrique du Nord, “La concrétisation de ce projet du Hub of Excellence s’inscrit en droite ligne avec les objectifs tracés par les plus hautes autorités du pays en matière d’encouragement de l’investissement étranger en Algérie”. Pour lui, “ce Hub représente bien plus qu’un simple incubateur : il constitue un véritable tremplin pour les étudiants et porteurs de projets, les accompagnant depuis l’idée initiale jusqu’à sa concrétisation”. Cette vision est partagée par Mohamed Halilat, recteur de l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla, pour qui “ce projet ambitieux encouragera d’autres entreprises à suivre cet exemple inspirant”.

À propos de SLB et IncubMe

En tant qu’entreprise technologique mondiale, SLB est un moteur de l’innovation dans le domaine de l’énergie, œuvrant pour un équilibre planétaire. Avec une présence dans plus de 100 pays et des employés représentant près de 200 nationalités, SLB s’engage chaque jour à innover dans le domaine du pétrole et du gaz, à déployer le numérique à grande échelle, à décarboner les industries et à développer de nouvelles énergies pour accélérer la transition énergétique.

Quant à IncubMe, cet incubateur panafricain fondé en 2018 par des entrepreneurs algériens s’inscrit dans une démarche résolument tournée vers l’avenir. Grâce à son programme d’incubation Africa by Incube Me, lancé en 2021, IncubMe vise à soutenir les innovations et les start-ups en provenance d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe, faisant de l’Algérie et de l’Afrique un véritable pôle d’entrepreneuriat et d’innovation.