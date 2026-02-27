Le héros du peuple : Un éboueur trouve 200 millions dans une poubelle et décide de les rendre

Dans un élan de probité qui a ému toute l’Algérie, un agent de propreté de la wilaya d’El Bayadh a restitué un véritable trésor trouvé parmi les déchets. Malgré une situation sociale précaire, Slimane Bouaka n’a pas hésité une seconde avant de rendre l’équivalent de 200 millions (environ 10 000 dollars) à leur propriétaire.

C’est une histoire qui redonne foi en l’humanité en ce mois sacré de Ramadan. À Bougtoub, une commune située à plus de 400 kilomètres au sud-ouest d’Alger, le quotidien de Slimane Bouaka, employé communal, a basculé lors d’une simple tournée de collecte de déchets.

Alors qu’il procédait au tri habituel des sacs, la vigilance de Slimane a payé. « Nous surveillons toujours si des objets de valeur n’ont pas été jetés par mégarde », a-t-il confié.

Cette fois, la découverte est de taille : un sac contenant 34 millions de centimes en liquide et des bijoux en or estimés à plus de 155 millions de centimes. Au total, une fortune avoisinant les 200 millions.

L’intégrité avant la nécessité : le geste héroïque de Slimane Bouaka à El Bayadh

Plutôt que de céder à la tentation, Slimane s’est dirigé immédiatement vers la mosquée Cheikh Mohamed Belkebir. Après avoir alerté l’imam, l’annonce a été faite pour retrouver le propriétaire légitime. Le dénouement ne s’est pas fait attendre : dès la fin des prières de l’Icha et des Tarawih, un homme s’est manifesté, décrivant avec une précision chirurgicale le contenu du sac perdu.

« Ma situation sociale est difficile et j’ai des personnes à besoins spécifiques à charge chez moi, mais il est certain que ma main ne touchera jamais ce qui ne m’appartient pas », a déclaré Slimane avec une dignité exemplaire.

L’histoire, devenue virale sur les réseaux sociaux, a suscité une immense vague d’admiration. Les internautes algériens n’ont pas tardé à réclamer un geste officiel pour honorer cet « héros de l’ombre ».

La reconnaissance ne s’est pas fait attendre. En guise de remerciement pour son intégrité, Slimane Bouaka a été honoré par une récompense financière de 24 millions de centimes (environ 1 000 dollars) ainsi qu’un voyage pour la Omra. Un juste retour des choses pour celui qui a prouvé que la richesse du cœur n’a pas de prix.

Ce geste héroïque, bien que spectaculaire, n’est pas un cas isolé en Algérie. L’histoire récente du pays regorge d’anecdotes similaires où des citoyens, souvent issus de milieux modestes, ont fait preuve d’une intégrité exemplaire.

Qu’il s’agisse de chauffeurs de taxi restituant des sacs de devises oubliés par des émigrés, ou de simples passants rapportant des bijoux de valeur à la police, ces actes de bravoure morale sont profondément ancrés dans l’ADN de la société algérienne.