Le groupe médiatique MBC veut s’installer en Algérie

Ali Al Hadithi, le directeur général du groupe de médias « MBC, » a annoncé aujourd’hui un ambitieux projet visant à renforcer la collaboration avec l’Algérie. Lors d’une rencontre au ministère de la Communication, Al Hadithi a exprimé la volonté de MBC d’établir une présence plus marquée en Algérie en ouvrant un bureau dédié à la chaîne et en proposant des abonnements via la plateforme numérique « Shahid. »

Bientôt la création d’une chaine « MBC Algérie » ?

En marge de sa rencontre avec le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, Al Hadithi a mis en avant le désir de son groupe de produire divers contenus, notamment des émissions d’information, des programmes culturels, des émissions sportives, ainsi que des films et des séries algériens.

Ce dernier souhaite travailler en étroite collaboration avec des réalisateurs, acteurs, et scénaristes algériens sous une chaine « MBC Algérie », pour créer une programmation authentique et adaptée à la culture locale. Ce projet ambitieux nécessitera une collaboration avec divers secteurs, dont les finances, le commerce et la culture.

L’Algérie favorable à la création de « MBC Algérie »

Le ministre de la Communication, de son côté, a accueilli favorablement cette initiative et a affirmé son plein soutien pour la réalisation de ce projet de coopération. Il s’est engagé à lever les éventuels obstacles bureaucratiques qui pourraient entraver cette initiative. De plus, le ministre a proposé de travailler sur des projets de scénarios pour des films algériens, en particulier ceux à caractère historique, en coordination avec des ministères clés tels que le ministère des Moudjahidines et de la Culture et des Arts.

Cette initiative renforce également l’engagement de l’État à faciliter la présence et le fonctionnement des chaînes étrangères en Algérie, en conformité avec la loi organique sur les médias. En signe de reconnaissance, le ministre a remis un cadeau commémoratif à Ali Al-Hadithi.

Cette annonce ouvre de nouvelles perspectives enrichissantes pour le paysage médiatique algérien, avec la promesse d’une collaboration fructueuse entre MBC pour la création de contenus de qualité pour les téléspectateurs algériens.