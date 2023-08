Le groupe français Europlasma décroche un marché à 15 millions d’euros en Algérie

Inertam, la filiale du groupe français Europlasma, remporte le marché algérien pour le traitement des déchets amiantés estimé à 15 millions d’euros.

Ce marché d’envergure prévoit de traiter 7 000 tonnes de déchets amiantés sur 3 ans, avec un chiffre d’affaires ajustable. Inertam s’engage à respecter la réglementation en traitant les déchets dans un délai de 6 mois après leur réception.

Pour répondre à l’appel d’offres de la société algérienne de production d’électricité (SONELGAZ), Inertam s’est associé à un groupement d’entreprises algériennes comprenant Géant Général Service, Entreprise des Travaux Hydraulique et Protection de l’Environnement (ETHPE) et SOGEB Décontamination. Ce partenariat permettra le reconditionnement, la collecte, le transport et l’élimination des déchets amiantés provenant de la centrale thermique de Jijel, située à proximité du port de Djen Djen.

Ce contrat témoigne de la volonté de l’État algérien de trouver des solutions durables pour le traitement de ses déchets dangereux. Concernant les déchets amiantés, Inertam s’impose comme la seule alternative à l’enfouissement, confirmant ainsi son rôle de spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation.

Un volume conséquent à traiter

Ce marché d’envergure représente un volume important de déchets amiantés, estimé à 7 000 tonnes sur une période de 3 ans. Ce chiffre d’affaires s’élève à près de 15 millions d’euros, mais il est ajustable en fonction du tonnage réel et de la typologie des déchets reçus par Inertam.

Inertam s’engage à traiter les déchets d’amiante dans le respect de la réglementation en vigueur. Les déchets devront être pris en charge dans un délai de 6 mois après leur arrivée sur le site de l’entreprise, conformément aux normes applicables.

Ce partenariat entre Inertam et les entreprises algériennes marque un progrès significatif vers une gestion responsable des déchets amiantés en Algérie. En offrant une alternative efficace à l’enfouissement, cette solution permettra de réduire les risques pour l’environnement et la santé publique.

La collaboration entre Inertam et les entreprises algériennes témoigne également d’une coopération internationale en matière de protection de l’environnement. En partageant leurs expertises et en travaillant ensemble, ces entreprises contribuent à relever les défis mondiaux liés à la gestion des déchets dangereux.