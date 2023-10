Le groupe algérien El Besta en concert en Tunisie

Organisée par l’association tunisienne Museum Lab, la deuxième édition de l’événement culturel « Kif el Kef » aura lieu du 13 au 15 octobre 2023, dans la ville de Kef en Tunisie. L’initiative vient accompagner la dynamique autour du patrimoine de la région nord-ouest.

Des musées, centres historiques et sites archéologiques ont été investis pour réussir cet événement. Au programme, des soirées animées en circuits écologiques et culturels, des concerts, des expositions artistiques, des tables rondes et des concerts-ciné.

Le groupe algérien El Besta chantera le raï en Tunisie

L’Algérie prendra part à la deuxième édition de « Kif-El-Kef ». Et ce, grâce au groupe du raï El Besta, attendu pour transporter les spectateurs tunisiens dans une ambiance 100% algérienne. Et ce, grâce à l’interprétation des classiques de la chanson du raï.

Ils s’appellent Sofiane, Larej, Dadi et Abed et viennent de Mostaganem, promettent une ambiance originelle du rai populaire, le 13 octobre 2023. Notamment, le premier jour de l’ouverture de cette deuxième édition de « Kif-El-Kef ».

Connu pour être le nouveau phénomène populaire de la chanson du raï, le groupe El Besta n’est pas à son coup d’essai. En effet, récemment, dans le cadre des animations estivales, ces musiciens à la voix puissante et étoffée ont su séduire le public algérois. Bien que leur premier spectacle remonte seulement à un an, les musiciens d’El Besta connaissent un franc succès.

Un succès qu’il doit à l’authenticité de son produit, la passion débordante de ses artistes pour la musique et sa générosité et son interaction spontanée avec le public. Aujourd’hui, ce groupe qui se consacre pour la scène ambitionne de faire profiter davantage son public de sa musique en intégrant de grandes scènes qui lui permettant de diffuser sa vision de ce patrimoine immatériel de l’humanité.

