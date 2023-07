« Le gros chèque » qu’un propriétaire d’une Mercedes des années 90 réclame (vidéo)

Le marché des voitures d’occasion ne cesse d’être le principal sujet de débat pour beaucoup d’Algériens. Face à des prix frôlant « l’extraordinaire », le citoyen devrait effectuer une longue traversée s’il envisage de faire l’acquisition d’une voiture.

À Annaba, un homme a dévoilé le montant qu’il réclame pour se séparer de sa « voiture adorée ». En effet, questionné par un média algérien sur le prix qu’il souhaiterait avoir pour céder sa voiture, une Mercedes Classe E des années 90, l’homme a répondu, « Je souhaiterais obtenir une offre supérieure à 2 millions 500 mille dinars (soit 250 millions de centimes) », dit-il.

Un somme supérieur à 250 millions pour une voiture des années 90, les raisons de ce prix

Expliquant les raisons pour lesquelles il demande une offre supérieure à 250 millions de centimes pour une voiture des années 90, l’homme a dit, « C’est une réelle voiture que j’ai entre les mains. Elle a 300 mille kilomètres au compteur. Ils m’ont offert 230 millions de centimes et j’ai refusé de la vendre », ajoute-t-il.

L’homme, propriétaire de la Mercedes Classe E des années 90, poursuit, « Tout est en ordre dans ma voiture. Elle peut parcourir un million de kilomètres encore, et elle peut arriver à 2 millions de kilomètres au compteur. Elle est robuste et largement supérieure aux voitures françaises et coréennes », indique-t-il.