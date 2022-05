Le grave dérapage d’un diplomate marocain envers l’Algérie

Le Makhzen semble prêt à tout pour plaire à ses nouveaux partenaires. Après avoir enchaîné les attaques indirectes contre l’Algérie, le Maroc est passé aujourd’hui aux attaques directes.

La dernière en date remonte à vendredi lors du séminaire du C24 des nations unies, le représentant permanent du Maroc à l’ONU, le Omar Hilale, s’en est ouvertement pris à l’Algérie en la qualifiant de « colonisateur ».

« Vous demandez l’autodétermination pour les 20.000 personnes que vous séquestrez dans les camps de Tindouf, mais vous la déniez à un peuple de 12 millions d’habitants (…) Le peuple kabyle a subi 3 colonisations : ottomane, puis française et maintenant algérienne », a lancé le diplomate marocain.

« Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme a multiplié ses préoccupations par rapport aux persécutions des activistes du Hirak, et des violations massives de leurs droits, notamment, les détentions arbitraires, les restrictions aux libertés fondamentales et les procès iniques », a-t-il ajouté.

La forte réplique de l’ambassadeur algérien

Face aux allégations de Omar Hilale, l’ambassadeur d’Algérie à l’ONU, Nadir Larbaoui a répondu sèchement au représentant du Makhzen.

« La délégation marocaine a un énorme déficit en matière de données historiques et pour cause, vivant sous le régime du protectorat, ils ne connaissent pas les valeurs et les sacrifices de la lutte pour la libération nationale », a-t-il répliqué.

« Parmi les leaders de la Guerre de libération nationale qui ont marqué l’Histoire de la glorieuse Révolution algérienne, il y a plusieurs figures historiques qui appartiennent à la région de la kabylie. Hocine Aït-Ahmed, Krim Belkacem, le colonel Amirouche, Abbane Ramdane et Omar Ouamrane, en sont quelques noms parmi la longue liste des valeureux combattants pour la liberté », a rappelé l’ambassadeur algérien.