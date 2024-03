Le grand retour de Kamel Abdat : Rires et émotions garantis à Dar Rais !

Après trois ans d’absence, l’humoriste adoré Kamel Abdat revient sur scène à Alger pour un spectacle exceptionnel ! Rendez-vous le vendredi 29 mars à 21h à Dar Rais à Sidi Fredj pour une soirée inoubliable mêlant humour, culture et tradition algérienne.

Kamel Abdat, maître incontesté de la scène comique algérienne, est connu pour son talent unique à captiver son public. Son humour, subtil mélange de culture algérienne et d’universalité, lui a valu une renommée nationale et internationale. Rires garantis avec ses histoires hilarantes, ses imitations comiques et ses observations sociales pertinentes.

De retour d’une tournée internationale, Abdat présente son nouveau spectacle, déjà acclamé à Paris et dans d’autres villes de France. Attendez-vous à un renouveau explosif de son répertoire, toujours teinté d’humour et d’observations fines sur la société.

Ne manquez pas cette occasion unique de partager un moment de rire et de joie avec cet artiste hors du commun. Kamel promet une soirée mémorable à son public algérien, qui lui a toujours témoigné un amour et un soutien indéfectibles.

Réservez vos places dès maintenant pour assister à ce retour triomphal !