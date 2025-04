« Le Grand remplacement » : des médecins maghrébins pris pour cible par l’extrême droite française

Un tweet raciste d’un membre du parti d’extrême droite Reconquête, signé Guillaume Bensoussan, qui a été vu plus de 15.9 millions de fois depuis samedi, prend pour cible des médecins de Beauvais, en raison de leurs noms à consonance arabe.

Cette liste, repérée et partagée par Guillaume Bensoussan, membre du parti d’Éric Zemmour, est devenue virale et a suscité l’indignation en France. Le responsable de l’antenne se dit extrêmement choqué et envisage de porter plainte.

Des médecins maghrébins visés par un post raciste

Dans un post publié sur le réseau social X, anciennement Twitter, Guillaume Bensoussan, militant d’extrême droite française et membre du parti Reconquête, pointe du doigt une liste de médecins du département de l’Oise, dont les noms ont une consonance arabe.

En effet, l’image, mettant en avant les noms des médecins en exercice, est accompagnée du message suivant : « Le Grand-Remplacement est une théorie raciste et complotiste d’extrême-droite, épisode XXXVIII« .

Guillaume Bensoussan, auteur de ce post raciste qui prend pour cible les médecins d’origine maghrébine exerçant dans les hôpitaux français, s’est défendu d’alimenter les tensions, en évoquant « une réalité factuelle qui s’impose en France« .

Le post raciste provoque de vives réactions

Vu par plus de 15.9 millions d’internautes depuis samedi, le post a provoqué de vives réactions, majoritairement indignées. En effet, de nombreuses personnalités politiques ont souligné que cette liste montre la contribution de l’immigration, estimant que sans ces médecins, les hôpitaux français pourraient avoir des difficultés à soigner tous les patients.

D’ailleurs, le député LFI, Antoine Léaument a qualifié ce post de « théorie raciste et complotiste d’extrême droite » et a exprimé sa gratitude envers les médecins étrangers qui travaillent dans les urgences aux hôpitaux français et « qui sauvent des vies tous les jours« .

« Ils soignent et ils sauvent des vies. Merci à eux. Vous ciblez et fichez des patronymes. Honte à vous.« , s’est indignée Naïma Moutchou, députée du parti Horizons. De son côté, Linda Kebbab, une syndicaliste policière proche de la droite, a accusé l’auteur de ce poste de mener « la chasse aux personnes portant des noms arabes /amazighs« .

La chasse aux personnes portant des noms arabes/amazighs pour illustrer les idées immondes des années 1930. Cet individu applique la méthode nazi likée par plus de 10k autres, qui feront croire qu’il n’ont pas de problème avec les « arabes » qui travaillent mais uniquement avec… pic.twitter.com/35nziJZhfg — Linda Kebbab (@LindaKebbab) April 19, 2025

« Vous êtes une honte pour notre grand pays avec vos tweets racistes. Ces médecins sauvent des vies, accompagnent des hommes et des femmes dans l’épreuve de la maladie. Le serment d’Hippocrate est tellement plus glorieux que vos inepties« , a avancé le maire de la ville de Montpellier, en l’occurrence Michaël Delafosse.

Vous êtes une honte pour notre grand pays avec vos tweets racistes.

Ces médecins sauvent des vies, accompagnent des hommes et des femmes dans l’épreuve de la maladie.

Le serment d’Hippocrate est tellement plus glorieux que vos inepties. https://t.co/e5vJbY60D4 — Michaël Delafosse (@MDelafosse) April 19, 2025

