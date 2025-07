Le grand dérapage de Youcef Belaïli sur Instagram

Arrêté à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle, Youcef Belaïli a dérapé par un message sur son compte Instagram. Cela a alimenté davantage la polémique.

Youcef Belaïli est au cœur d’une grande polémique depuis cet après-midi. La raison ? C’est suite à un incident survenu à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.

Après sa participation à la Coupe du Monde des Clubs où il s’est illustré en marquant un but, le joueur a été arrêté par la police française à sa descente d’avion. Comme tout le monde le sait, l’incident a pour origine un différend concernant une ceinture de sécurité non attachée impliquant son fils.

Réactions et conséquences sur les réseaux sociaux

La polémique s’est envenimée, débouchant sur une altercation dans l’avion, documentée par des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux.

Face aux nombreuses spéculations et aux doutes sur son identité dans les vidéos circulantes, Belaïli a réagi via Instagram en publiant une story controversée.

Effet de la publication et ses répercussions

Dans cette publication, le joueur a partagé une image du personnel navigant accompagnée d’un message provocateur : « Algérien et fier, les bâtards ». Le moins que l’on puisse dire, est que cette publication a attisé davantage les tensions autour de ledit incident.

Cette dernière a tellement fait le buzz que l’attaquant des Verts et de l’ES Tunis a fini par la supprimer. En effet, il l’a remplacé par une autre photo; un selfie avec son frère cadet, après le relâchement de ce dernier suite à la fin de son interrogatoire avec la police.

Belaïli, une star à coacher comme Neymar selon Beaumelle

Dans une interview exclusive accordée à « So Foot » il y a quelques mois, Patrice Beaumelle, ancien entraîneur du MC Alger, révèle sa méthode unique pour gérer Youcef Belaïli, qu’il compare à des stars comme Ronaldinho et Neymar. Le technicien français souligne l’importance d’adapter son coaching aux joueurs d’exception.

Beaumelle décrit Belaïli comme un joueur « fascinant » et « très attachant », dont le football est basé sur l’instinct et les duels. Il insiste sur la nécessité de lui accorder une certaine liberté pour qu’il puisse exprimer pleinement son talent : « lui mettre trop de contraintes fait qu’il ne se régale plus ».

La relation entre les deux hommes reste forte, comme en témoigne le message envoyé par Beaumelle à Belaïli pour l’Aïd, exprimant que le joueur lui manque et a marqué sa carrière d’entraîneur.

Aujourd’hui âgé de 33 ans, Belaïli a connu une renaissance remarquable à l’ES Tunis. Ces performances impressionnantes lui ont permis de retrouver sa place en équipe nationale d’Algérie lors du dernier rassemblement en mars.