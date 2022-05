Le grand comédien Ahmed Benaïssa n’est plus

Le cinéma et le théâtre algériens viennent de perdre l’une de leurs grandes figures. En effet, le comédien Ahmed Benaïssa s’est éteint à l’âge de 78 ans suite à une longue maladie.

Le grand comédien Ahmed Benaïssa a rendu l’âme, selon ce qui a été rapporté ce vendredi matin. D’après le média arabophone Ennahar, le regretté est décédé des suites d’une longue maladie à Orléans en France.

La terrible nouvelle du décès de la figure du cinéma algérien Ahmed Benaïssa a été relayée par plusieurs médias locaux, mais aussi par le Ministère de la Culture, avec un message de condoléances adressé à sa famille et à ses proches.

Ahmed Benaïssa grande figure du cinéma algérien

Une carrière de plus de 50 ans vient de prendre fin non sans laisser une empreinte sur le paysage artistique et théâtral algérien. Ahmed Benaïssa s’est consacré, très jeune, aux planches en suivant une formation en théâtre. Une formation qui le propulsera aux rangs des acteurs phares de l’Algérie. Le défunt Benaïssa compte en sa filmographie plus de 120 œuvres et des dizaines de pièces théâtrales.

Né en 1944 à Alger, il déménage à Paris avec sa famille après l’indépendance, où il suit une formation à l’École nationale de théâtre. En 1971, Ahmed Benaïssa entame sa carrière au cinéma avec le rôle de « Jibé » dans le film « Étoile aux dents ou Poulou le magnifique réalisé » par Derri Berkani.

Suite au grand succès de son premier film, il reçoit plusieurs films les années suivantes comme les films algériens « Leïla et les autres » en 1977 réalisé par Sid Ali Mazif, Buamama en 1985 réalisé par Benamar Bakhti et la comédie populaire « Le Clandestin » en 1989 réalisé par Bakhti.

Le défunt Ahmed Benaïssa a également joué et mis en scène au Théâtre National d’Alger, ainsi qu’au Théâtre Régional d’Oran. Il a aussi dirigé le Théâtre Régional de Sidi Bel Abbès. En 2013, il remporte le prix de la meilleure réalisation pour le film « Nedjma ».

Il a interprété le rôle de « Rida » dans le premier long métrage de Ramzi Ben Sliman « Ma Révolution ». Il sort en France en août 2015. Au Théâtre, la tournée avec Meursaults se poursuit en France en 2017.