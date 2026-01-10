Le grand chantier est lancé depuis Alger : les routes nationales s’offrent un lifting

Le coup d’envoi d’un chantier d’envergure a été donné ce samedi depuis le tunnel de Chaaoua (Khraicia). Visant à sécuriser le réseau et à fluidifier le trafic, cette opération de maintenance touchera progressivement l’ensemble du territoire national.

En effet, le secteur des travaux publics passe à l’offensive. Conformément aux instructions du ministre du secteur, Abdelkader Djellaoui, une opération massive de réhabilitation du réseau routier et autoroutier a officiellement débuté samedi. Ce déploiement logistique d’envergure témoigne de la volonté des autorités de mettre à niveau des infrastructures stratégiques pour la sécurité et l’économie du pays.

C’est au niveau du tunnel de Chaaoua, dans la commune de Khraicia, que les premiers engins sont entrés en action. Ce tronçon névralgique de la deuxième rocade d’Alger, reliant Zéralda (Alger Ouest) à Hammadi (Boumerdes) sur une distance de 62 km dans les deux sens, constitue la première phase de ce plan national.

Modernisation des infrastructures : L’Algérie lance une vaste opération de maintenance routière nationale

Smaïl Rabehi, Directeur général des infrastructures au ministère de tutelle, a précisé sur les lieux que les interventions ne se limitent pas à de simples retouches. Le programme inclut :

Le décapage et le bitumage des couches de chaussée dégradées.

L’entretien approfondi de la signalisation verticale et horizontale (panneaux et marquage au sol).

La mise en sécurité globale des axes à fort trafic.

Pour garantir l’efficacité et la rapidité des travaux, les grands moyens ont été déployés. Pas moins de huit entreprises, issues des secteurs public et privé, sont déjà à pied d’œuvre. Sur le terrain, ce sont environ 450 ouvriers et une flotte de 60 engins spécialisés qui ont été mobilisés pour cette première étape.

L’opération lancée à Alger n’est que le prélude d’un plan plus vaste. Selon les cadres du ministère présents lors de la cérémonie de lancement, les travaux seront progressivement étendus à l’ensemble des wilayas.

Une attention particulière sera portée aux grands axes structurants reliant le Nord au Sud, essentiels pour le transport de marchandises et la mobilité des citoyens.

Sous la supervision directe du ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, cette campagne voit la collaboration étroite entre les Directions des travaux publics (DTP) locales et l’Algérienne des Autoroutes (ADA).

L’objectif est d’offrir aux usagers de la route un réseau moderne, fluide et, surtout, répondant aux standards de sécurité les plus exigeants.