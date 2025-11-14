Le gouvernement accélère la transformation du secteur des transports : ce qu’a annoncé le ministre

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Transport, Saïd Saïoud, a répondu à trois questions orales au Conseil de la Nation. Il a détaillé les avancées du secteur dans la numérisation des services de transport, l’ouverture de nouvelles lignes aériennes internes et l’amélioration de la mobilité dans les régions du Sud.

Interrogé sur la généralisation des moyens de paiement électronique dans le transport public, le ministre a rappelé que ces actions s’inscrivent dans la stratégie nationale de transformation numérique impulsée par le président de la République. Il a souligné l’adoption d’un plan sectoriel de numérisation couvrant l’ensemble des administrations et des entreprises publiques relevant du secteur.

À ce titre, 132 gares routières sont désormais équipées pour le paiement électronique, dont 66 sur les 74 gares principales du territoire. Le ministre a également mis en avant la mise en service de la première plateforme numérique du transport terrestre, Mahatati, développée par la société SOGRAL. Cette application permet aux usagers de consulter en temps réel les horaires, le nombre de places disponibles et d’accéder aux services des gares routières, tout en offrant un dispositif de signalement durant le trajet.

SOGRAL a aussi déployé des bornes libre-service permettant l’achat des billets par carte bancaire ou postale, réduisant l’affluence aux guichets traditionnels. Pour sa part, l’entreprise de transport urbain d’Alger, ETUSA, prépare le lancement de sa plateforme E-Khadamati, prévue pour le premier semestre 2026, afin de faciliter le paiement électronique et réduire les déplacements inutiles des usagers.

Le ministre a également évoqué les dispositifs mis en place par d’autres opérateurs publics : la SNTF, qui exploite depuis octobre une plateforme de réservation et de paiement en ligne, ou encore Setram, qui a déployé son système ETWASSEL pour simplifier l’achat de titres de transport et accompagner l’usage des terminaux de paiement électronique. Il a enfin confirmé que les services œuvrent à la concrétisation du projet de billet unifié multimodal BAYA Mobile, destiné à l’ensemble des modes de transport de la capitale.

Nouvelles lignes aériennes : l’aéroport d’El Bayadh intégré dans la dynamique nationale

Répondant à la question relative à l’ouverture de lignes aériennes desservant la wilaya d’El Bayadh, le ministre a rappelé la stratégie nationale visant à améliorer la mobilité inter-wilayas. Dans cette optique, la création de la compagnie Domestic Airline marque une étape décisive. Cette structure, dédiée exclusivement au réseau intérieur, permettra de renforcer les dessertes dans les régions encore faiblement couvertes.

Le ministre a annoncé l’ajout de 103 vols hebdomadaires, soit plus de 15 000 sièges supplémentaires sur le réseau domestique. L’aéroport d’El Bayadh bénéficie déjà de cette dynamique, avec deux vols hebdomadaires vers Alger et un vol vers Oran, accompagnés d’une hausse notable du taux de remplissage sur l’axe Alger–El Bayadh. Parallèlement, un programme national de réhabilitation des infrastructures aéroportuaires est en cours, avec pour objectif d’améliorer l’accueil des passagers et de renforcer la rentabilité des aéroports régionaux.

Mobilité dans le Sud : un renforcement sans précédent de l’offre aérienne

À propos de l’amélioration du transport dans les régions sahariennes, le ministre a salué les efforts consentis par Air Algérie, qui a mobilisé des moyens humains et matériels considérables pour répondre à la demande croissante. En 2024, plus de 2 000 vols supplémentaires ont été opérés par rapport à l’année précédente, soit une augmentation de 38 liaisons hebdomadaires sur le réseau intérieur.

La saison estivale 2025 a connu un nouveau renforcement, avec plus de 50 vols additionnels par semaine vers Tindouf, Tamanrasset, Illizi, Bordj Badji Mokhtar et Adrar. Cette intensification résulte d’un engagement massif visant à accompagner le développement économique et touristique du Sud.

Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie plus large : l’acquisition de nouveaux avions et la mise en service progressive de Domestic Airline, déjà active sur certaines lignes. L’objectif reste de densifier les dessertes, d’améliorer la qualité des services et d’assurer une meilleure connexion des régions du Sud au reste du pays, tout en adaptant l’offre aux besoins des citoyens.