L’ambassade américaine à Alger est connue pour ses initiatives visant à améliorer la relation entre les deux pays. En effet, cette dernière n’hésite pas à mettre en avant le tourisme algérien et à faire connaître la culture américaine par le biais de ses différentes plateformes.

Cette fois-ci, dans une vidéo publiée sur Facebook, Paul Wolfsburg, le porte-parole de l’ambassade des États-Unies d’Amérique à Alger, nous a introduit à un touriste américain. Il s’agit de Chris, un “globetrotter” qui a visité plus de 143 pays dont le dernier était l’Algérie. Le jeune homme garde de beaux souvenirs du pays qu’il qualifie de “continent”, étant donné sa diversité et sa vastitude.

“Ce qui m’a surpris en Algérie, c’est la gentillesse et l’hospitalité de son peuple. J’en ai entendu parler avant de m’y rendre. Cependant, j’étais complétement ébloui par leur amabilité quand j’ai visité le pays et je les ai rencontrés en personne”, affirme Chris.

Le touriste pense également que l’Algérie a beaucoup de similarités avec d’autres pays, mais ce qui la différencie des autres est le fait qu’elle ressemble à un continent. “Si vous regardez d’autres pays, vous trouverez généralement les mêmes particularités partout à travers ces derniers. Toutefois, en Algérie chaque ville est complètement différente de l’autre. Le pays jouit d’une grande diversité, chaque département est unique et c’est pour cela qu’on l’appelle le continent”. Rajoute le jeune homme.

La plus belle Wilaya en Algérie selon le touriste américain Chris

Selon le globetrotter, Timimoun est la Ville qu’il a aimée le plus en Algérie, en raison de son coucher du soleil par lequel il a été ébloui. “Si vous ne le savez pas, Timimoun est une cité rouge, tout y est peint en rouge. Et, lorsque le soleil se couche, l’endroit s’anime et s’embellit avec les rayons solaires qui se reflètent sur les maisons rouges”, rapporte le jeune Chris.

De plus, le touriste pense que ce qui rend cette ville du sud algérien unique à son regard, est le fait qu’elle ne reçoit pas beaucoup de visites des touristes locaux. Selon lui, même les Algériens ne s’y rendent pas, ce qui fait d’elle un endroit où l’on peut vivre “l’expérience algérienne” sans personne autour de soi.

Tourisme en Algérie : pourquoi ce secteur agonise ?

Même si l’Algérie a plusieurs atouts pour devenir l’un des pays les plus touristiques au monde, il semblerait que le tourisme y est en phase d’agonie. Cela n’est pas uniquement, la conséquence de la pandémie de la Covid-19, plusieurs facteurs affectent ce secteur depuis des années, notamment la cherté du transport aérien et des services hôteliers.

Pourtant, plusieurs choix s’offrent aux touristes en Algérie, notamment les types de tourisme suivants :

Thermal ;

Religieux ;

Montagnard ;

Culturel ;

Historique ;

Saharien ;

Balnéaire.

D’ailleurs, c’est ce que le directeur du Plan qualité tourisme et de la régulation au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Karim Chikhi, a rappelé lors d’une déclaration à l’APS en septembre 2021. Il a également souligné l’importance de la promotion des atouts de l’Algérie pour le développement du tourisme local. D’autre part, de nombreux algériens misent sur les jeux méditerranéens prévus en été à Oran pour redonner vie au secteur touristique en Algérie.