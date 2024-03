Le globe-trotteur Russell Cook sillonne l’Algérie en course à pied

L’aventurier et globe-trotteur, Russell Cook, sillonne l’Afrique en course à pied. Pour la bonne cause, il court depuis plusieurs mois dans le but de devenir le premier homme à traverser le continent africain en course à pied. Son objectif ? relier le point le plus sud de l’Afrique du Sud, au point le plus haut en Tunisie.

Pour achever son périple en Afrique, le voyageur a, dernièrement, fait part de ses difficultés à décrocher le fameux visa algérien, ce qui a nécessité l’intervention des autorités algériennes pour permettre à Russ de ne pas renoncer à son aventure.

L’Algérie, dernière étape avant la gloire pour Russell Cook

Dans sa quête audacieuse de devenir le premier homme à traverser l’Afrique en course à pied, l’athlète britannique défie toutes les limites pour atteindre son objectif. Depuis le début de cette aventure, il a vécu seul dans le désert, a frôlé la mort dans la jungle et a affronté les eaux infestées. Malgré ces obstacles, il fait preuve d’une détermination hors norme.

Le globe-trotteur vient d’entamer son voyage dans le Sahara algérien, après quelques jours de courses à pied, il a été invité par les locaux pour se reposer, mais aussi savourer et découvrir quelques plats emblématiques de la cuisine algérienne traditionnelle.

Le geste de ses hôtes locaux a été salué par le Britannique qui n’a pas caché sa joie et sa hâte pour gouter au couscous algérien. Un plat qui a fait plaisir à cet aventurier qui apprécie de faire de nouvelles découvertes culinaires. Russ Cook a également reçu l’aide des autorités locales en le guidant dans son périple.

Cette course à pied n’est pas seulement un défi physique, mais avant tout humanitaire. En effet, depuis ses premiers pas en avril 2023, le voyageur aguerri a lancé une cagnotte en ligne à verser pour des œuvres caritatives. Jusqu’à ce jour, il a réussi à collecter un total de 254,165 livres sterling et lui reste encore 15 jours de course à pied pour arriver au bout de son objectif.

