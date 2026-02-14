Le geste « grande classe » de Belaïli envers un jeune vendeur émeut les Algériens — VIDÉO

Alors qu’il poursuit sa convalescence loin des pelouses tunisiennes, l’international algérien Youcef Belaïli a une nouvelle fois prouvé que sa popularité dépasse largement le cadre du rectangle vert. Une vidéo devenue virale en 24 heures montre le milieu offensif dans un élan de générosité spontané envers un jeune fan.

Actuellement en phase de rééducation après son opération au genou, le natif d’Oran a été le protagoniste d’une scène touchante qui enflamme les réseaux sociaux. Alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, le meneur de jeu de l’Espérance de Tunis a été sollicité par un jeune vendeur de mouchoir pour un selfie.

L’instant, capturé par un témoin, a basculé de la simple rencontre fortuite à une séquence de pure émotion. Après avoir immortalisé le cliché avec son propre appareil, Youcef Belaïli a naturellement proposé au jeune supporter de lui envoyer la photo. C’est à cet instant que le garçon, avec une franchise désarmante, lui a avoué qu’il ne possédait pas de téléphone portable.

Face au désarroi de son jeune admirateur, la réaction de l’international ne s’est pas fait attendre. Touché par cette situation, le meneur de jeu de l’ES Tunis a immédiatement pris un engagement fort : il lui a promis de lui acheter un smartphone.

« Jure par Allah que tu vas le faire ! » : Youcef Belaïli enflamme la Toile avec un geste poignant

Le cri du cœur du jeune garçon — « Je t’aime Youcef Belaïli ! Jure par Allah que tu vas le faire ! » — témoigne de l’impact émotionnel de cet échange. Pour ce petit, ce n’est plus seulement une photo avec une star, mais une promesse de vie qui restera gravée dans sa mémoire.

Si pour une star du ballon rond, l’achat d’un téléphone représente une dépense dérisoire, le geste symbolise surtout le lien indéfectible que Belaïli entretient avec les classes populaires. Malgré les critiques qui ont parfois jalonné sa carrière, son tempérament authentique et sa proximité avec « la rue » continuent de faire de lui l’un des Fennecs les plus aimés de sa génération.

« Tout est dans la symbolique. Belaïli ne joue pas un rôle, il est ce gamin d’Oran qui n’a jamais oublié d’où il vient. » souligne un internaute.

Sur le plan sportif, cette parenthèse enchantée intervient alors que le joueur amorce la dernière ligne droite de son rétablissement. Un retour à la compétition est espéré pour le mois de mars prochain.

L’enjeu est de taille : Belaïli a les yeux rivés sur l’objectif ultime, la Coupe du Monde 2026. À quelques mois de l’échéance, il espère convaincre le staff technique d’El-Khadra qu’il est prêt à reprendre sa place dans le wagon des Verts pour le voyage outre-Atlantique cet été.