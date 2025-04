Le général Chengriha nomme un nouveau commandant à la tête de la Gendarmerie nationale

Ce samedi 19 avril 2025, sous une solennité militaire, le général d’armée Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé la cérémonie officielle de passation de commandement. Installant le général-major Sid Ahmed Bormana à la tête de cette institution. En remplacement du général Ali Yahia Oulhadj.

Une nomination qui, au-delà de son aspect protocolaire, résonne dans un contexte sécuritaire et géopolitique. Que les autorités algériennes qualifient elles-mêmes de sensible. Sous le regard des cadres de la Gendarmerie et dans un cadre chargé de symboles, le message délivré par Chengriha est limpide. Vgilance, loyauté et unité seront les piliers de cette nouvelle ère.

ANP : Sid Ahmed Bormana prend les commandes de la Gendarmerie nationale

La cérémonie s’est déroulée à l’entrée du siège de la Gendarmerie nationale. Qui porte le nom du martyr Larbi Ben M’hidi. Fidèle au rituel militaire, le général Chengriha a rendu hommage à la mémoire de ce héros de la Révolution. En déposant une gerbe de fleurs devant le monument dédié. Avant de réciter la Fatiha en son honneur et en celui de tous les martyrs.

Puis, dans une atmosphère martiale, le chef d’état-major a inspecté les rangs alignés dans la cour d’honneur avant d’annoncer la nomination officielle : « Au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel daté du 14 avril 2025. Je procède officiellement à la nomination du général Sid Ahmed Bormana comme commandant de la Gendarmerie nationale par intérim. »

Le passage du drapeau national au nouveau commandant et la signature du procès-verbal de remise de commandement ont ponctué cette séquence riche en solennité.

Saïd Chengriha : un discours ferme face aux enjeux sécuritaires

Après la cérémonie, Saïd Chengriha a réuni les cadres et personnels de la Gendarmerie pour délivrer une adresse à la fois claire et grave. Il y a défini la ligne directrice du commandement. Ainsi, il a rappelé les responsabilités qui incombent à cette institution-clé dans le dispositif de sécurité intérieure.

Il a notamment insisté sur la nécessité de garantir l’ordre et la stabilité dans une Algérie. Qu’il considère comme « ciblée » par ses adversaires historiques. « L’Algérie est et restera visée par ceux qui n’ont jamais accepté son indépendance. Ni la cohésion de son peuple avec son armée. Ces ennemis ne veulent pas qu’elle reste unie, forte, fière de son histoire et capable de bâtir son avenir économique et social. »

Par ailleurs, il a affirmé que la mission de l’ANP, aux côtés de toutes les forces patriotiques, est de « préserver la souveraineté de l’Algérie ». Ainsi que de maintenir en alerte permanente sa « force de dissuasion ». Face à toute tentative de déstabilisation.

En clôture de la rencontre, Chengriha a signé le registre d’or de la Gendarmerie nationale. Après avoir échangé avec plusieurs cadres sur leurs préoccupations professionnelles. Une manière de renforcer l’image d’un commandement à l’écoute. Sans rien céder sur la rigueur ni les exigences du devoir.